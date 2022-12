Las dos condiciones para que el Atlético de Madrid haga una gran oferta al Betis por Borja Iglesias

Son días claves para el futuro de João Félix en el Atlético de Madrid. La relación entre el jugador y el técnico está rota y desde el club valoran dar salida al portugués. Ahora bien, en esta posible operación se abren dos hipotéticos escenarios. El primero que se baraja es el de la vía de la cesión hasta final de temporada. De esta manera, el luso volvería al Metropolitano en el próximo verano y, aunque le queda un año de contrato, quizá no esté Simeone en el banquillo.

Sin embargo, la firme postura del entrenador argentino en cumplir la campaña que le queda sí posibilita que finalmente se puede vender al portugués. Estadio Deportivo confirma que si el conjunto colchonero hace una caja de 100 millones, las opciones de que Borja Iglesias acabe en el Atleti son muy reales. Los directivos béticos no tienen la necesidad de darle salida, pero una gran cantidad de dinero cambiaría la situación.

El delantero está muy cómodo en el Betis, pero también sabe que una oportunidad así no llega todos los días. Sin duda, sería el broche de oro a una carrera espectacular plagada de triunfos y buen rendimiento. Según el diario MARCA, el Atlético de Madrid ya ha contactado con Borja Iglesias y este habría manifestado su predisposición por recalar en el cuadro colchonero.

“A día de hoy no tengo nada de qué hablar. Estoy centrado en el Betis, en el jueves, en volver a disfrutar de nuestra afición, de nuestro estadio y a ganar. De estas cosas cuántas hemos vivido ya. Hay que darle normalidad y estar tranquilos. Yo estoy feliz aquí y si en algún momento hay que hablar, hablaré. Hemos bromeado con la situación y ya está. Sin darle mayor importancia. Yo siempre me he sentido muy querido. Estoy muy feliz aquí y agradezco ese cariño porque estoy feliz aquí. No tengo nada que decir de todo esto. Poco puedo aportar yo en esta situación por ahora”.