Borja Iglesias de el visto bueno a su fichaje por el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid quiere fichar a Borja Iglesias. Tras haber cedido a Matheus Cunha al Wolverhampton, y ante la inminente marcha de Joao Félix, el conjunto rojiblanco piensa en el futbolista de 29 años del Betis para reforzar su delantera.

Según el diario MARCA, el Atlético de Madrid ya ha contactado con Borja Iglesias y este habría manifestado su predisposición por recalar en el cuadro colchonero. El que fuera futbolista del Espanyol, que recaló en el Betis a cambio de 28 millones de euros, sigue con la espinita clavada de no haber sido convocado para el Mundial de Qatar pese a haber anotado 8 goles y repartido 3 asistencias en los 17 partidos que ha disputado esta temporada. Es por ello por lo que Borja Iglesias está dispuesto a recalar en el Atlético de Madrid para ver si así Luis de la Fuente le tiene en cuenta ahora que se ha puesto al frente de la Selección.

¿Cuánto le costaría al Atlético de Madrid sacar a Borja Iglesias del Betis?

No obstante, el conjunto rojiblanco sólo se lanzará a por él si, al igual que Cunha, Joao Félix termina abandonando el equipo en el mercado invernal. Además, el Atlético de Madrid deberá alcanzar un acuerdo con el Betis por Borja Iglesias ya que, en ningún caso, abonará su cláusula, que es de 120 millones de euros. Si bien el club de las Trece Barras no pondrá facilidades a su salida, y menos en el mercado invernal, la voluntad del futbolista podría jugar a favor de su desembarco en el Wanda Metropolitano. Eso sí, el Betis no traspasará a Borja Iglesias al Atlético de Madrid si no es por una cantidad cercana a los 50 millones.