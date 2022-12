El incómodo momento de Borja Iglesias con Aitana en La Resistencia

El delantero del Betis y la cantante han protagonizado un momento muy divertido. En la última entrevista que ha concedido, Aitana no fue capaz de reconocer entre el público a Borja Iglesias.

Preguntada sobre si conocía al atacante en su visita a La Resistencia, la catalana señaló: “No me quiero meter en un lío”. “Borja Iglesias es delantero del Betis”, le dijo a Aitana David Broncano.

Disculpándose con él, la cantante le dijo: “Borja, te tengo que decir que yo en realidad no sé de fútbol. Lo que pasa ahora me he emocionado con el 7-0 de España a Costa Rica y me he puesto a tope con el Mundial hace, literalmente, seis días”.

Para mayor humillación, David Broncano comentó a Aitana: “Es un máquina. Fue a la última convocatoria antes del Mundial, todo el mundo pensaba que iba a ir al Mundial… ¿y qué pasó Borja?”. “Que estoy aquí”, respondió Borja Iglesias tomándose con humor el no haber sido llamado por Luis Enrique.

El troleo de La Resistencia a Borja Iglesias tras la entrevista de Aitana

Posteriormente, La Resistencia troleó a Borja Iglesias publicando el vídeo de lo sucedido junto al siguiente texto: “Hemos vivido el gol de España contra Japón en directo durante la grabación. Aitana no sabe quién es Borja Iglesias, está en su derecho, Luis Enrique tampoco”.

Hemos vivido el gol de Morata contra Japón en directo durante la grabación. Aitana no sabía quién es Morata, está en su derecho, pero Luis Enrique tampoco. #LaResistencia @Aitanax @Jorge_Motos99 pic.twitter.com/0haKB24d8q — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 1, 2022

Luis Enrique y la ausencia de Borja Iglesias en el Mundial

Cuestionado por la ausencia de Borja Iglesias en el Mundial días atrás, Luis Enrique aprovechó la ocasión para mandar un abrazo al delantero: “El Panda lleva muchos goles y muy buenos. Ha sido una pena porque además de su gran nivel tiene una energía tan bonita que se merece todo lo mejor. Le mando un abrazo”.

“Lo que me fastidia a mí es dejar algunos jugadores en casa. Lo entiendo, es el debate que hay y es lógico, tiene que ser así pero soy el que toma las decisiones”, agregó.