Ni las bajas ni la poca puntería: el gran miedo del Real Madrid contra el Celta

En la convocatoria que publicó ayer el Real Madrid en su página web para el partido contra el Celta, en la línea de defensas, se leía: «Defensas: Lucas V., Vallejo, Fran García, Asencio, Youssef y Jacobo». Ni en los futuros más pesimistas, se podía pensar que el Real Madrid iba a disputar un partido del tramo final de la temporada con una convocatoria de este tipo: sin Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militao ni Mendy, es decir sin ninguno de los defensas titulares con los que el equipo debería haber competido gran parte del curso. Ayer, además, ganó el Barcelona, por lo que tiene que ganar este mediodía.

Una defensa inesperada

Lucas Vázquez era un sustituto para dar descanso a Carvajal, Vallejo siguió en el Madrid porque no quería irse, Fran García era, en los días importantes, la tercera opción, tras Mendy y Camavinga; Asencio no estaba en los planes de la cantera como el primer refuerzo para el primer y, por supuesto, no se contaba con tener que tirar de dos futbolistas del filial en días tan decisivos. Pero el fútbol da muchas vueltas y hoy el Madrid quiere agarrarse a la esperanza con lo que tiene: «Estoy seguro que van a sacar cuatro jugadores de mucho nivel en la línea defensiva», aseguraba ayer Giráldez, el entrenador que ha dado optimismo al Celta. «Tienen una plantilla amplísima, tienen un filial con mucho nivel y una estructura muy sólida. Creo que, a pesar de las bajas que se le han juntado en la parte de atrás, van a sacar un equipo muy competitivo», continuaba. Lo más probable que es Ancelotti vuelva a retrasar a Tchouameni al centro de la defensa y jueguen el resto de jugadores del primer equipo. Hasta Vallejo tiene sus posibilidades: «Tiene más opciones de jugar», aseguró ayer Ancelotti, que no ha contado con él en ningún momento, pese a las bajas. El problema del Real Madrid es que no son bajas temporales, es que son estos futbolistas con los que va a tener que ir a Barcelona para jugarse LaLiga de verdad el próximo domingo.

¡Cuidado con los apercibidos!

Siempre y cuando el francés y Lucas Vázquez no vean este mediodía una amarilla, que les supondría cumplir sanción y perderse también el partido del próximo fin de semana. Que tal como ha sido la temporada en la zona defensiva blanca, es algo que no se puede descartar. Ese es el gran miedo del Real Madrid contra el Celta hoy.

Si eso sucede o si hoy Ancelotti quiere evitar que no suceda reservando a algún futbolista, tendrá que echar mano de la cantera, algo a lo que no es especialmente aficionado el entrenador italiano. «Conocemos a los jugadores canteranos», aseguraba ayer Giráldez. «El Castilla es un equipo de un nivel altísimo, que tiene jugadores elegidos y que están preparados sobradamente en Primera en un escenario como el Santiago Bernabéu, que es el sueño de ellos. Aquí tenemos buenos ejemplos de que los jugadores de los filiales están preparados para jugar en Primera de manera solvente».

Courtois, a por el Zamora

Sin embargo, pese a los numerosos problemas que ha vivido en defensa, el equipo blanco ha mejorado en los encuentros de LaLiga, donde suma tres consecutivos sin recibir un gol y Courtois va a pelear por el Zamora al guardameta menos goleado. Eso sí, solo mar cado un gol por partido: «El análisis que hago es que hemos mejorado bastante el aspecto defensivo. Hemos hecho partidos con portería a cero y eso significa que hemos mejorado. Para mejorar el trabajo defensivo hemos perdido un poco de eficiencia enfrente», explicaba ayer Carlo Ancelotti.

El entrenador y el club quieren mantener la esperanza, pese a la bajas y pese a la distancia con el Barcelona. Para eso, está prohibido fallar: «Faltan cinco partidos y

todo puede pasar. No podemos bajar los brazos, hay que intentar ganarlos todos y a ver qué pasa. Lo vamos a dar todo para ganarlos. De momento no es una temporada buena pero, si eres capaz de ganar, puede cambiar y ser una temporada muy buena», decía Carlo Ancelotti. «A pesar de las lesiones en esta última semana de Rüdiger, Mendy y Alaba estamos convencidos que podemos sacar un buen equipo y ganar el partido», explicaba el entrenador italiano.