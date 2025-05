¿Vio dos amarillas Araújo en el Valladolid - Barcelona y no fue expulsado?

Durante el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla, un hecho curioso desató una ola de confusión entre los aficionados y generó debate en redes sociales: la retransmisión televisiva del encuentro informó erróneamente que Ronald Araújo, central del conjunto catalán, había recibido dos tarjetas amarillas sin ser expulsado. Esta afirmación, sin embargo, no se correspondía con lo ocurrido en el terreno de juego.

El partido, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga, tenía a un Barcelona decidido a afianzar su posición en la tabla ante un Valladolid combativo y sin nada que perder tras haber descendido. Lo sorprendente fue que se adelantara en el marcador y obligara a los de Flick, como contra el Inter, a remontar de nuevo.

Poco después ocurrió que, según se creyó ver en televisión Araújo recibía una tarjeta amarilla. La realidad era que la había visto Sylla, jugador del Valladolid, pero en la televisión y en los directos de internet se atribuyó al defensa del Barcelona.

El conflicto surgió más adelante, cuando los mismos comentaristas informaron de una segunda tarjeta amarilla para Araújo, ya en la segunda parte. De acuerdo con esta versión, el jugador debía haber abandonado el terreno de juego, lo que no ocurrió. Esta aparente contradicción desató una ola de comentarios en redes como X, donde numerosos usuarios acusaron al árbitro de cometer un error grave o incluso de beneficiar al club azulgrana.

No obstante, no era cierto La primera amonestación atribuida a Araújo no fue tal; fue un jugador del Valladolid el que recibió la tarjeta, aunque la rapidez de la acción y la falta de precisión en la narración llevaron a la confusión.

Para Ronald Araújo y para el Barcelona, el episodio no tuvo consecuencias prácticas. El defensa completó el encuentro con solvencia y fue parte clave del desempeño defensivo del Barça. Aun así, el revuelo que se generó demuestra cómo una simple confusión puede derivar en una tormenta mediática. Con LaLiga aún por decidir y con la polémica arbitral tan candente, nada pasa inadvertido.