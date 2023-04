El Barcelona gana al Atlético (1-0) y se repone a tiempo

El Barcelona se jugaba algo más que los tres puntos en su cara a cara con el Atlético. Venía de dos empates consecutivos y de una larga sequía goleadora y recibía al equipo más en forma del campeonato, 13 jornadas sin perder, y que además podía reengancharse al campeonato. Otro pinchazo de los azulgrana era mandar un SOS, un mensaje al Real Madrid para que pensara que era posible la remontada. Lo sigue siendo porque todavía quedan 24 puntos en juego y la ventaja es de once, pero este triunfo supone un refuerzo para el líder en todos los sentidos.

Y fue con otro 1-0, el resultado de la temporada, porque lo ha repetido hasta en diez ocasiones en Liga, aunque el encuentro bien pudo reflejar un marcador con muchos más tantos. Para empezar, por el tiro al larguero de Griezmann prácticamente en la primera acción del partido, al aprovechar una indecisión de Busquets. El francés remató por encima de Ter Stegen, pero la pelota se estrelló contra la madera. Superado ese susto, el Barça se hizo con el control de la pelota en la primera parte, pero no del partido, que estaba igualado. El Atlético se defendía bien y lograba salir y los azulgrana buscaban encontrar el hueco que su rival le negaba. Lo consiguió Lewandowski en un par de ocasiones, pero fuera de zona, con un giro en la primera y con un taconazo en otra, que Ferran Torres no supo resolver, algo lento de pensamientos y de ejecución. El equipo del Cholo ha recuperado definitivamente su esencia y corre que se las pela. Es solidario desde el primer defensa al delantero. Si Griezmann, la estrella, es un obrero más, cómo no van a apretar el resto. El francés firmó un gran encuentro sin recompensa en el campo en el que no logró triunfar. Parecía que la primera parte iba a "morir" sin goles y en una de las últimas jugadas llegó el gol de Ferran. Corrió Raphinha a un balón largo y Hermoso cometió el error de perder más tiempo en pedir fuera de juego que en vigilar a su rival. El extremo estaba en posición legal, se giró, pasó a Ferran, que remató muy colocado pegado al poste y la pelota tocó la red con delicadeza. La clave estuvo también el desmarque anterior de Lewandowski, que hizo dudar a una defensa que reculó y dejó espacio.

El tanto era oro para el Barcelona, que comenzó la segunda parte más dominador con la pelota, como en los viejos tiempos, hasta que se vio envuelto en la locura que le propuso el Atlético. No hubo tregua en una última media hora final en la que pudo pasar de todo. Se abrió el duelo y las ocasiones se sucedían en ambos lados del campo. Si De Paul, que se pegó una buena paliza, lamentó un tiro que se le fue fuera, y Griezmann un taconazo que le paró Ter Stegen; en el otro lado no acertaba a poner bien el pie Gavi en un par de oportunidades ni Raphinha tras un centro de Lewandowski que iba potente y que no pudo controlar. El brasileño firmó un partido fantástico, siendo siempre una amenaza para Mario Hermoso y muy sacrificado en el regreso a su propio campo cuando perdían la pelota.

En el césped ya estaban Morata, para aportar más pelea física contra un extraordinario Araujo; y reapareció Pedri. También De Jong, que jugó de inicio y vaya que si lo notó su equipo por el dinamismo que aportar el neerlandés, por los cambios de ritmo, por lo que ayuda en la salida de balón y el despliegue que tiene por todo el campo. El encuentro se calentó y el árbitro Sánchez Martínez empezó a sacar tarjetas amarillas para que nada se le fuera de las manos. Seguía siendo una amenaza el Atlético, que terminó pidiendo penalti por una mano de Busquets, y fue increíble la oportunidad que falló el Barcelona cuando Lewandowski encaró a Oblak con espacios y tenía multitud de opciones: regatear y rematar porque iba en carrera o, sobre todo, ceder el gol a Raphinha, que entraba solo. Optó por chutar directamente y lo hizo mal, fuera.

Eso supuso que los suyos tuvieran que soportar un rato más de sufrimiento, pero este Barcelona se ha mantenido varias veces en pie con un resultado corto en esta Liga. Lo volvió a hacer y dio un enorme paso para conquistar un campeonato que sólo pueden perder ellos.

1-Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Marcos Alonso (Eric García, min.61), Balde; Busquets, De Jong (Kessié, min.78), Gavi; Raphinha (Ansu Fati, min.91), Lewandowski y Ferran (Pedri, min.61).

0-Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso (Reguilón, min.79), Carrasco; De Paul, Witsel (Barrios, min.60), Lemar (Saúl, min.67); Correa (Morata, min.60) y Griezmann.

El Gol: 1-0 (min.44): Ferran Torres.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Marcos Alonso (min.28), Busquets (min.57), Raphinha (min.78) y Gavi (min.90) por parte del Barça. Y a Griezmann (min.75), Savic (min.80), Giménez (min.81), Barrios (min.83), Reguilón (min.84), Morata (min.87) y Saúl (min.94) en el Atlético.

Estadio: Spotify Camp Nou, 80.965 espectadores.