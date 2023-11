Belén Esteban se pasa al fútbol y no deja indiferente a nadie: así comentó el Atlético-Mallorca

Belén Esteban lleva una semana de lo más viral. Si su encuentro con los Reyes en el XXV Aniversario de LA RAZÓN conquistaba Twitter e Instagram su paso como comentarista del Atlético-Mallorca en la cadena ser tampoco ha pasado desapercibido.

La Esteban, aprovechaba la fiesta de La Razón para hacerse una foto con Doña Letizia, que ha accedido contenta al selfie, además de preguntarle por su hija, Andrea Janeiro. En la imagen se pudo ver a la colaboradora televisiva y a la Reina charlando animadamente. No contenta con ello, la de Paracuellos ha aprovechado también para inmortalizar su encuentro con el Rey Felipe.

No es la primera vez que Belén Esteban coincide con la Reina. Ya coincidieron en 2013, en el quince aniversario del periódico. Entonces la princesa del pueblo no pudo fotografiarse con Doña Letizia, pero sí con Don Felipe . "Viva España y vivan nuestros reyes. Noche maravillosa", escribió junto a la foto compartida en Instagram. Pero ayer, dejó de lado la realeza para volcarse en algo más mundano: el fútbol.

Ferviente seguidora colchonera protagonizó un momentazo radiofónico durante el encuentro de LaLiga EA Sports entre los rojiblancos y el Mallorca RCD. La de Paracuellos del Jarama fue la inalámbrica VIP del partido que los rojiblancos disputaron en el Metropolitano en la jornada en la que volvía la competición tras el parón de selecciones. Su primera intervención fue para dar a los once elegidos por Diego Pablo Simeone para salir de inicio en el duelo ante el cuadro de Javier Aguirre. Al dar el once, Belén cometió un pequeño error con el nombre de Azpilicueta y dijo 'Azpilueca', un fallo que no tardó en recorrer la redes sociales.

La colaboradora fue recibida por el presidente del club, Enrique Cerezo, y ha llevado una camiseta colchonera en la que se podía leer la palabra 'La Patrona' -el nombre con el que le gusta hacerse llamar-. Ha sido una jornada emocionante para ella que no ha dudado en compartir vía redes sociales. "Mi equipo del alma", indicaba feliz.

La presencia de Belén Esteban en la cabina ha sido una auténtica sorpresa para todos. "Yo me quedé perplejo ante la posibilidad de que ella aceptara", afirmaba incluso el periodista deportivo Dani Garrido, director de 'Carrusel Deportivo'.

Entre risas, confesó que es atlética desde que nació, ya que su madre le parió con el escudo. Además, en referencia a su familia, quiso poner en valor la peña que tiene su familia, la de Paracuellos del Jarama, pueblo madrileño en el que nació una de las mujeres más conocidas en toda España. "Como meta gol mi Atleti, no lo voy a poder remediar. Al Mallorca le mando muchos besos, pero mi Atleti es mi Atleti", declaró en 'Carrusel Deportivo'.

Además, Belén Esteban también se sinceró y confesó cuáles son sus tres favoritos de la primera plantilla del Atlético de Madrid. Los que más le gustan son Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Koke Resurrección. Pese a ello, quiso destacar que por encima de todos su ídolo es Diego Pablo Simeone, por quien siente una gran admiración.

Las reacciones a su estreno radiofónico no se hicieron esperar y no precisamente para felicitarla a ella y al programa. "Mi solidaridad con todas aquellas personas estudiantes o licenciadas en periodismo deportivo" o " Analfabetismo millonario en la radio más importante de España" son algunos de los indignados comentarios que circulan en "X".