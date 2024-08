La carta de Gündogan tras irse del Barcelona que da la razón a Xavi: "Si mi marcha ayuda económicamente..."

“El culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, que la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los grandes, tanto el Madrid en España como en Europa. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que venía el entrenador y decía: 'Quiero a este, a este y a este'. Ahora no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de Fair Play o económicas mejores que la nuestra. Yo lo entiendo, lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queramos competir y luchar por los títulos". Con estas palabras, Xavi firmó su sentencia en el Barcelona después de que se decidiera que esta temporada iba a continuar. Se consideró que era falta de ambición. Tres meses, después los hechos parecen darle la razón.

El único fichaje que ha hecho el club azulgrana en este mercado de verano es Dani Olmo, que se tuvo que perder el primer partido de Liga contra el Valencia al no haber podido ser inscrito. Lo mismo pasó con Koundé en 2022 (no pudo estrenarse hasta la jornada 3) e Iñigo Martínez en 2023, aunque en este caso jugaron con la "ventaja" de tener algo más de tiempo porque estaba lesionado. Con la competición ya empezada, queda mucho trabajo por hacer en el Barcelona, entradas y salidas para que cuadren los números.

La baja más llamativa es la de Gündogan, fichaje estrella de la temporada pasada. Fichaje sorprendente también, aunque llegó gratis, porque cambió el esplendor del Manchester City, campeón de todo y donde era el capitán, por las dudas que arrastra el Barça los últimos años. Se va un año después, de regreso al lado de Pep Guardiola, algo que ya se ha hecho oficial. El futbolista alemán no ha tenido malos números (51 partidos, 5 goles y 14 asistencias) en un curso en el que a nivel colectivo el equipo estuvo lejos de los objetivos. El Barça necesitaba alguna salida de peso. Los futbolistas más señalados últimamente eran Araujo y De Jong (en el caso del neerlandés, ya lo estaba el verano pasado) pero ahora están lesionados. La marcha de Gündogan supondrá un alivio solo por el sueldo que se ahorra el club, ya que no habrá traspaso, aunque le quedaba un año de contrato.

Su salida es obligada, como admitió el propio futbolista en su elegante carta de despedida que no es más que la confirmación de lo que dijo Xavi: “Queridos culés, después de un año ya es hora de decir adiós. Vine aquí para afrontar un nuevo reto ilusionante y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en la nueva campaña. Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, me pone un poco menos triste. Sin embargo, ha sido una etapa con experiencias increíbles y altibajos. Siempre quise jugar en el Barça y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que recordaré toda mi vida. Os deseo lo mejor para la temporada y para el futuro. La afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo”.

Esta salida no es suficiente para inscribir a Olmo. “No es mi trabajo”, afirmó Flick sobre la situación del futbolista español. “Dani trabajó con el equipo muy bien esa semana y está listo para jugar. Lo esperamos. Nos puede ayudar mucho. Espero disponer de él cuanto antes”, añadió el técnico alemán.

El siguiente será Vítor Roque, contratación fallida del pasado invierno. Ni Xavi contó con él ni lo hará Flick. Costó 40 millones, precio que ahora nadie va a asumir. Apunta más a una cesión, con el Betis como destino. Cuando se concrete, Iñigo Martínez será el único superviviente de los fichajes de 2023.

Está por ver qué sucede con Lenglet, Mika Faye, Ansu Fati... Y el Athletic Club visita ya Montjuic.