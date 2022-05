Ancelotti y los tres síntomas que sufre horas antes de los partidos importantes

Ancelotti ha hablado de la final de la Champions contra el Liverpool. “Estamos en una buena condición física, nuestra ilusión y motivación es grande, es el partido más importante del fútbol mundial y vamos a darlo todo. Es la quinta final en ocho años, hemos logrado mucho y todos los madridistas estamos orgullosos de este equipo y de este club. Lo disfrutamos y lo preparamos bien. Estamos tranquilos y alegres, con buen ambiente. Según nos acercamos al partido llegará la preocupación. Ahora tenemos la ilusión de jugar otra final”.

El entrenador también ha hablado de lo que supone el no de Mbappé: “Nunca hemos hablado de jugadores de otras plantilla, tenemos que hacer nuestro trabajo y preparar bien la final”, ha contestado, sin querer hablar del futbolista francés. Carlo ha asegurado que las horas antes suda, le sube la tensión y tiene pensamientos negativos. “Este año me ha costado más, pero afortunadamente para en el partido. No hay medicamentos ni pastillas que pueda tomar. Tengo que aguantar”.

Ha hablado de la dificultad de ganar la Champions. “Jugar la final es un éxito, con toda la competencia que tenemos alrededor, Jugarla es un éxito muy grande”. Le han preguntado si Rodrygo va a ser titular, si cuando ha entrado a marcado la diferencia. “Tú le has dicho, cuando ha entrado ha marcado la diferencia, ¿tú lo pondrías de titular? No es un partido para once futbolistas, es para más”.

“Muchos van a jugar su quinta final, para mí es la segunda. Puedo preguntarles cómo prepararla. No tengo que decirles nada a los jugadores. Este equipo está más acostumbrado que otros a jugar estos partidos”, ha dicho el entrenador, que sería el primer entrenador en cuatro Champions. “Pero no estoy obsesionado en los títulos individuales. Para mí lo más importante es el día a día”.

Ancelotti ha recordado la Décima: “Había mucha más presión que ahora, hacía muchos años que no ganaba la Champions, era casi una obsesión para todos. El madridismo ahora está motivado, pero no hay ninguna obsesión”

Sabe que físicamente el Liverpool es muy fuerte, “pero el aspecto físico no va a determinar el partido ni marcar la diferencia”, ha añadido. Según Ancelotti, la eliminatoria contra el Chelsea fue la más complicada, por la ventaja. En lo otros, la preparación fue totalmente distinta al partido del Chelsea.”

El entrenador dice que ha creado un buen ambiente: “Cuando los trabajadores vienen aquí son felices, es verdad que hay jugadores que han destacado más que otros porque el ambiente estaba bien. Un ambiente que han construido los jugadores que han jugado menos”.

El entrenador ha hablado de quién ve cómo entrenador del futuro: “Casemiro, Kroos, Nacho, Modric no estoy seguro. Por partidos, lo pueden hacer sin problemas, donde no quieren entrar es en la decisión de dejar a gente fuera. Ha cambiado la relación entre las personas”.

Puede haber penaltis: “Preparamos una lista y después, al llegar la tanda, preguntamos a los jugadores. Algunas finales he tenido dificultad de encontrar cinco jugadores que quieran tirar”.

Para Ancelotti, cada decisión es complicado, pero no he tenido ni un lío esta temporada, “ni con Bale ni con Isco”, con nadie.

El Liverpool es un rival contra el que Ancelotti se ha enfrentado mucho: “En 1984, como futbolista, estaba lesionado, como entrenador perdí otra en los penaltis... Es un club que respeto. Lo más bonito es ver cómo su público empuja y después he pasado dos años en el Everton, una rivalidad muy grande, gané en Anfield. Me gusta la historia del Liverpool, jugar una final con ellos es algo especial. Ha ganado 6 Champions y mis amigos del Milan me dicen que no le deje ganar”.

Para Ancelotti, Klopp o Tuchel han dado más intensidad en los partidos, con equipos más adelantados, presión, pero asegura que no cree que sea de una “vieja generación. Veo los cambios del fútbol y veo las cararcterísticas de los futbolistas. No puedo presionar alto si tengo un delantero gordo. Le tengo que poner en el área para meter un gol... Buen ejemplo para antes de la final de la Champions...” ha bromeado.

Asegura el técnico que le ha sorprendido la continuidad de Vinicius, pero también la humildad y la profesionalidad de los futbolistas que han hecho historia. “No han cambiado ni un ápice su actitud”