Las cinco claves del estado del Real Madrid de Xabi Alonso: estancamiento, falta de confianza y sin gol

Con las figuras más apagadas que encendidas, el equipo de Xabi Alonso repitió en Vallecas, contra el Rayo los síntomas de lo que se vio en Anfield. Más allá del empate, lo que inquieta que el Real Madrid parece que ya no crece futbolísticamente, al menos en los últimos choques

Estancamiento

El Real Madrid volvió a dejar una imagen preocupante en Vallecas, donde mostró una versión deslucida, sin ritmo ni claridad de ideas.. El equipo de Xabi Alonso, que había comenzado la temporada con buenos resultados y algunos detalles interesantes, parece haberse estancado en cuanto a evolución táctica y compromiso. Xabi Alonso reconoció tras el partido que “hay que seguir creciendo, mejorando y haciendo una autocrítica positiva y constructiva”, pero es verdad que ni la presión funciona como antes ni en ataque se ve al equipo con ideas para abordar a los rivales. "Todavía estamos en noviembre, queda mucho. Hay que tener exigencia propia y también mesura”, pedía Xabi Alonso.

Inferioridad física y competitiva frente al Rayo

Durante tramos del encuentro, el Real Madrid fue superado en intensidad, fundamental para competir en un campo como Vallecas. El Rayo impuso su estilo frenético y empujó al equipo blanco a jugar en un terreno incómodo, el de la disputa física constante. Xabi Alonso quiso matizar la percepción de inferioridad: “No ganamos todos los duelos, pero tampoco los perdemos todos. Hoy ha sido muy disputado, con un Rayo que juega mucho a la transición”. Aun así, la sensación fue de un equipo más lento, menos decidido y sin la energía necesaria para imponer condiciones. Ya se empiezan a sacar las estadísticas de los kilómetros recorridos por el Real Madrid en los partidos...

Figuras desconectadas

Por segundo partido consecutivo, el Real Madrid se quedó sin marcar. Lo más alarmante fue la falta de presencia de sus principales referentes ofensivos: ni Mbappé ni Bellingham lograron imponerse en el último tercio del campo. El francés apenas encontró espacios y estuvo desconectado del juego; el inglés, no logró marcar diferencias. Solo Vinicius ofreció algo de desborde, pero su energía individual no fue suficiente. Alonso reconoció las dificultades en ese tramo: “Nos ha faltado, en alguna ofensiva, generar alguna ocasión más. Estaba muy descontrolada la segunda parte”. La decisión de no introducir a Endrick ni Gonzalo en busca de frescura también fue llamativa. “Teníamos otros delanteros en el campo que también pueden crear peligro”, dijo. El cambio fue Rodrygo.

Problemas atrás

En defensa, el equipo volvió a mostrar fragilidad, especialmente en las transiciones. Huijsen quedó señalado por errores con balón y falta de contundencia en los duelos, una vez más. Vio una amarilla y fue sustituido. El defensa, que había sido una de las mejores noticias del equipo en su comienza refleja los pasos atrás que se están viendo en algunos futbolistas. "En la segunda parte la defensa ha aguantado muy bien. En las transiciones defensivas, Carreras, Militão, Asencio y Valverde han aguantado bien con la ayuda de Camavinga".

Pérdida de identidad

Una de las claves del buen arranque de temporada del Madrid fue la claridad táctica que Alonso había imprimido: presión alta, control del ritmo y solidaridad en los esfuerzos. Faltaba frescura en ataque, pero eso podía llegar con el tiempo. No ha llegado y la otras virtudes han desaparecido. “Ha sido un partido de transiciones. Te llevan a un contexto en el que los partidos son de un ritmo frenético”, explicó Alonso, justificando parte del desorden. En ese escenario, el Madrid perdió control, continuidad y capacidad de leer colectivamente el juego. El técnico apeló a la calma: “Sabemos dónde estamos. Los momentos buenos y los malos hay que saber equilibrarlos. La temporada es larga”, pero el trasfondo preocupa: el equipo parece haber perdido parte del plan y de la confianza.