Liverpool - Real Madrid, en directo hoy: jornada 4 de la fase de liga, Champions League
Los blancos visitan Anfield con la misión de mantener su excelente racha en la máxima competición europea
Última hora del Liverpool - Real Madrid: jornada 4 de la fase de liga, Champions League, en vivo online
Palabras de Xabi Alonso 🎙️
"Es un partido que gusta ver a los aficionados. Tanto Trent como yo tenemos nuestra historia aquí y siempre sabe bien volver a un sitio en el que te han querido tanto. Tenemos jugadores con mucho bagaje y que en ambientes cargados responden bien y se motivan más. La preparación mental para estos partidos es importante y la calidad tanto futbolística como de personalidad es muy importante".
Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de Champions 🔥
El Real Madrid en modo Champions 💪
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! ⚽
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Liverpool y el Real Madrid, por la cuarta jornada de la Champions League.
