Acceso

Deportes Fútbol

Directo

Liverpool - Real Madrid, en directo hoy: jornada 4 de la fase de liga, Champions League

Los blancos visitan Anfield con la misión de mantener su excelente racha en la máxima competición europea

Jude Bellingham of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and Valencia CF at Santiago Bernabeu stadium on November 1, 2025, in Madrid, Spain.AFP7 01/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Liverpool - Real Madrid, en directo hoy: jornada 4 de la fase de liga, Champions LeagueAFP7 vía Europa PressEuropa Press
  • Sebastián Parra
Madrid Creada:
Última actualización:

Última hora del Liverpool - Real Madrid: jornada 4 de la fase de liga, Champions League, en vivo online

Actualizado a las

Palabras de Xabi Alonso 🎙️

"Es un partido que gusta ver a los aficionados. Tanto Trent como yo tenemos nuestra historia aquí y siempre sabe bien volver a un sitio en el que te han querido tanto. Tenemos jugadores con mucho bagaje y que en ambientes cargados responden bien y se motivan más. La preparación mental para estos partidos es importante y la calidad tanto futbolística como de personalidad es muy importante".

Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de Champions 🔥

El Real Madrid en modo Champions 💪

👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! ⚽

Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Liverpool y el Real Madrid, por la cuarta jornada de la Champions League.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas