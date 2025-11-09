El Rayo Vallecano rompe la racha de Mbappé

El Real Madrid encadena dos partidos sin marcar y Mbappé pone fin a su racha goleadora. El francés había marcado en las últimas ocho jornadas. Diez goles había conseguido en ese tiempo, pero en Vallecas se frenó su racha. Sólo contra el Mallorca se había quedado sin marcar en esta Liga, pero ahora el Rayo se suma a los equipos que lo han dejado a cero.

Algo de culpa tienen defensas como Mendy, al que elogió Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, después del partido. «Puedo ser como el padre o el profesor cauteloso que ve que su hijo tiene grandes capacidades y no quiere que el chico se venga arriba o decir la verdad», comentaba. Y la verdad es que Mendy es un central de gran potencial que hizo un buen partido,

Kylian comenzó el partido buscando los desmarques, pero dio la sensación de que el campo se le quedaba pequeño. Dos pases en profundidad de Huijsen y de Bellingham acabaron en las manos de Batalla. Y no hubo mucho más del último Bota de Oro y máximo goleador de la Liga.

El Real Madrid no fue capaz de encontrarlo y, aunque Vinicius lo intentó por la izquierda, no fue capaz de desarmar a la defensa franjirroja.

«Estábamos preparados para un partido exigente, siempre nos ha costado y este año también ha costado. El Rayo exige mucho y te lleva a un contexto en el que los partidos son de un ritmo frenético y hoy también ha sido así», explicaba Xabi Alonso, con aspecto contrariado, en la sala de prensa después del partido.

Cuando el entrenador del Real Madrid quiso buscar soluciones para el juego de ataque, recurrió a Rodrygo mientras Endrick y Gonzalo, los dos delanteros centros puros que tiene el equipo, se quedaban en el banquillo sin salir a calentar en ningún momento. «Teníamos otros delanteros en el campo que también pueden traer peligro», explicaba el entrenador madridista.

«Sabemos dónde estamos y creo que en los momentos buenos y en los momentos malos hay que saber equilibrarlo. La exigencia es máxima, pero convivimos con ella y nos preparamos para ello», asegura Xabi. Mbappé y el Real Madrid han tenido momentos mejores.