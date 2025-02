El comentado gesto de Vinicius a la grada por los gritos sobre el Balón de Oro en el Manchester City - Real Madrid

El Real Madridlogró una victoria de alto impacto en el Etihad Stadium tras imponerse 2-3 al Manchester City en un partido que quedará en la memoria del madridismo. Un triunfo de esos que refuerzan la identidad del club blanco en la Champions, cimentado en la resistencia, la calidad individual y una personalidad inquebrantable. Pero antes de que rodara el balón, la atmósfera ya estaba caldeada.

La afición del Manchester City no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje al Real Madrid y, en especial, a Vinicius Jr. Desde la tribuna sur del estadio, desplegaron una pancarta gigante con una imagen de Rodri besando el Balón de Oro, acompañada de la frase "Stop crying your heart out". Un guiño nada inocente a la polémica generada cuando el Real Madrid decidió no asistir a la gala del Balón de Oro tras conocer que el ganador sería el mediocampista del City en lugar del extremo brasileño.

El lema elegido tampoco fue casual. Stop Crying Your Heart Out es una de las canciones más emblemáticas de Oasis, banda con estrecha vinculación con el Manchester City. El mensaje era claro: avivar la controversia sobre el premio y poner a Vinicius en el centro de la tormenta antes del partido.

El ambiente hostil no terminó con la pancarta. Durante el calentamiento, parte de la afición local entonó cánticos dirigidos al brasileño: "¿Dónde está el Balón de Oro?". Vinicius, en lugar de entrar en el juego, respondió con un gesto más elocuente que cualquier palabra: señaló el parche de las 15 Champions League en su camiseta. Un recordatorio sencillo, pero demoledor, de la jerarquía histórica del Real Madrid en la competición.

El partido de Vinicius

Con el balón en juego, Vinicius demostró por qué su nombre aparece siempre en la conversación sobre los mejores del mundo. A pesar de no estar al cien por cien físicamente, como advirtió Ancelotti en la previa, el brasileño fue el gran agitador ofensivo del Real Madrid.

En la primera parte estuvo a punto de marcar con un disparo violento que sacudió el larguero. Fue un dolor de cabeza permanente para la defensa del City, que sufrió con su velocidad y regate. Aunque no firmó un gol, su influencia en la remontada fue decisiva. Su presión y capacidad de desequilibrio generaron errores que el Real Madrid no desaprovechó. De hecho, el gol del empate nació de una acción suya, que acabó con el balón en los pies de Brahim Díaz, autor del 2-2