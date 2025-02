Manchester City - Real Madrid: la pancarta del Etihad contra Vinicius basada en una canción de Oasis

La afición del Manchester City desplegará este martes en el partido de la Champions una pancarta en apoyo a Rodrigo Hernández, por su victoria en el Balón de Oro sobre Vinícius Júnior, y en la que tachan de "llorones" al Real Madrid con una canción de Oasis: "Stop Crying Your Heart Out".

El grupo "We Are 1984", el más grande entre la afición del City, anunció que desplegará una pancarta cinco minutos antes de que comience el partido y hasta que acabe el himno de la 'Champions'. "Para que todo el mundo lo vea", dijo el grupo en un comunicado.

La pancarta muestra a Rodrigo Hernández besando el Balón de Oro y con la frase "Stop Crying Your Heart Out", que se puede traducir como "Deja de llorar".

Esta es la respuesta de los aficionados del City al Real Madrid después de que los 'Blancos' cancelaran a última hora la expedición a París a la gala del Balón de Oro tras conocer que el ganador del galardón sería Rodri y no Vinícius u otro jugador madridista.

Esto no afecta a la relación entre clubes. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, llegó este martes al Etihad Stadium para participar en la tradicional comida con la directiva del Manchester City previa al duelo de Liga de Campeones. Llegó al estadio a bordo de un vehículo, pocos minutos después de que hiciera lo mismo a pie Txiki Begiristain, director de fútbol del City, que será reemplazado en el cargo por el portugués Hugo Viana a partir de la próxima temporada.

Al máximo dirigente del Real Madrid le acompañaban, entre otros, dos miembros de su juta directivas, además del presidente de honor del club, José Martínez "Pirri".

Ninguno de ellos quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación que esperaron a su llegada.

La comida tuvo lugar como suele ser habitual en la Tunnel Club Suite del estadio de los 'Sky Blues'.

Florentino Pérez pasó antes por el hotel The Lowry, donde se hospeda la expedición blanca y adonde regresará tras la comida para luego volver a encaminarse al Etihad junto al equipo para el partido de ida del 'play-off' para los accesos a los octavos de final de la 'Champions'.

El almuerzo prepartido se está convirtiendo en la norma en los últimos años, teniendo en cuenta que es la cuarta temporada consecutiva en que los equipos se cruzan en esta competición.

En las tres ocasiones precedentes, siempre quien avanzó en la eliminatoria consiguió alzarse con la Liga de Campeones.

Tras el partido el Real Madrid tiene previsto regresar de inmediato a la capital española en un vuelo que está previsto para las 23:30 GMT, con llegada al aeropuerto de Barajas sobre las 03:00 hora española.