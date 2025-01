Continúa el escándalo del cetrero español que ama a Franco y Mussolini: ¡Se se atrinchera en la ciudad deportiva de la Lazio!

Continúa el escándalo Juan Bernabé que ha mantiene ojiplático al futbol italiano. El encargado de mantener y cuidar uno de los símbolos del club, el águila fue despedido por un surrealista motivo.

"La Lazio ha interrumpido con efecto inmediato la relación con el señor Juan Bernabé, dada la gravedad de su comportamiento. El club es consciente del dolor que provocará la ausencia del águila en los próximos partidos en casa, pero creemos que no podemos asociar nuestro símbolo a una persona que ha hecho imposible que su relación contractual con el club siga adelante", rezaba el comunicado del equipo italiano.

Y es que el gaditano publicó un vídeo de su pene erecto tras someterse a una intervención para mejorar su potencia sexual y las consecuencias no se hicieron esperar. El club se ha mostrado inflexible y el gaditano, adiestrador de Olimpia, ha tomado una drástica decisión.

Atrincherado y con miedo

Juan Bernabé, que vive en ciudad deportiva de Formello desde hace 15 años, se ha atrincherado en su habitación El español pidió perdón, pero el presidente no piensa dar marcha atrás. Por eso Bernabé se ha encerrado en las dependencias del club italiano e incluso teme por su seguridad.

El cetrero está convencido de que no ha hecho nada malo y que solo quiso compartir su experiencia con personas que sufren problemas de erección. "Es cierto que querían echarme pero la herida de esta maravillosa operación que me hicieron todavía no curada. Estoy viviendo un infierno.La gente me insulta. Me amenazan de muerte. Tengo dos hijos, familia en España. No puedo apagar el teléfono. Hay enfado conmigo porque dicen que hice algo malo contra el Lazio y yo no quería hacer daño al club", explicó en el rotativo.

"Me equivoqué. Le pedí disculpas. Los que me conocen saben que soy una persona educada y antes del lunes también habrá una disculpa pública", añadió en la Reppublica.

El español asegura que su certificado médico le permite quedarse en las instalaciones hasta su total recuperación y acusa a la club de lanzar a los hinchas contra él. “Lotito ha incitado a los hinchas de la Lazio contra mí. He recibido amenazas de muerte. Esto no es vida. Me siento como si me hubieran lanzado una bomba", sentencia.

De hecho, los ultras mostraron su indignación a través de un comunicado en redes sociales: "No podemos aceptar las imágenes repugnantes que tuvimos que ver. Le instamos a que no se atreva a volver a poner un pie en la curva Norte".

Locura transitoria

Por su parte, el cirujano responsable de su operación, el cirujano Gabriele Antonini, ha querido justificar la publicación de los vídeos en una "locura transitoria" del paciente. “Durante las entrevistas con el paciente entendí que las imágenes habían sido grabadas originalmente con fines privados y, por un error involuntario, publicadas durante unos minutos en su perfil privado. Este breve intervalo fue suficiente para que el contenido fuera descargado y difundido sin el control del paciente”. Además, añadió que el estado postoperatorio de Bernabé pudo haber influido en la situación: “Es importante recordar que el señor Bernabé se sometió a una terapia intensiva con antibióticos para prevenir infecciones postoperatorias. Estos factores, combinados con los efectos de la anestesia administrada unas horas antes del accidente, pueden haber influido en su claridad y juicio”, planteó en un anota difundida por el Corriere Dello Sport.