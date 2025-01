El cirujano que operó al español Juan Bernabé, despedido por la Lazio, revela lo que se esconde tras los vídeos de su pene

La Lazio sorpendió esta semana con un comunicado en el que hacía efectivo el despido del encargado de mantener y cuidar uno de los símbolos del club, el águila: se trata del español Juan Bernabé, despedido por un surrealista motivo. "La Lazio ha interrumpido con efecto inmediato la relación con el señor Juan Bernabé, dada la gravedad de su comportamiento. El club es consciente del dolor que provocará la ausencia del águila en los próximos partidos en casa, pero creemos que no podemos asociar nuestro símbolo a una persona que ha hecho imposible que su relación contractual con el club siga adelante", rezaba el comunicado del equipo italiano.

¿El motivo de esta decisión? El cetrero de la Lazio se sometió a una operación para implantarle una prótesis de pene. La operación corrió a cargo del cirujano urólogo-andrólogo Gabriele Antonini, que también trabaja en el club. Bernabé colgó en las redes una foto con el cirujano y un vídeo de su pene erecto y las consecuencias han sido letales."Nunca más tendré que tomar drogas de ningún tipo", declaró Bernabé, eufórico por haber recuperado su vida sexual.

"Amo el sexo"

En una radio italiana, añadió: "Me operaron para aumentar mi rendimiento sexual porque soy muy activo... Necesito eyacular cada vez que tengo tiempo libre. Fue una operación maravillosa. Amo el sexo y lo hice para rendir como cuando era joven. Mi erección es natural pero con este dispositivo presiono un botón que me permite controlar perfectamente tanto la erección como el tiempo".

Pero el no fue el único al que el club mostró la puerta de salida. El club también puso punto y final a su relación con el médico encargado de la intervención, Gabriele Antonini.

El misterio de los vídeos

Ahora, el cirujano ha revelado lo que se esconde tras los vídeos que han desaparecido por completo del mundo virtual. Antonini aseguró que el material fue difundido de manera involuntaria y aclara lo sucedido tras la operación de prótesis al cetrero del club biancoceleste.

“Durante las entrevistas con el paciente entendí que las imágenes habían sido grabadas originalmente con fines privados y, por un error involuntario, publicadas durante unos minutos en su perfil privado. Este breve intervalo fue suficiente para que el contenido fuera descargado y difundido sin el control del paciente”. Además, añadió que el estado postoperatorio de Bernabé pudo haber influido en la situación: “Es importante recordar que el señor Bernabé se sometió a una terapia intensiva con antibióticos para prevenir infecciones postoperatorias. Estos factores, combinados con los efectos de la anestesia administrada unas horas antes del accidente, pueden haber influido en su claridad y juicio”, planteó en un anota difundida por el Corriere Dello Sport.

Asimismo aclaró que "no tengo ninguna relación de dependencia con la Lazio y, por lo tanto, me resulta incomprensible cómo pudieron despedirme. Mi papel es el de consultor y siempre he actuado con la máxima disponibilidad y profesionalidad, ocupándome de numerosos casos relacionados con pacientes de los trabajadores, del personal de Formello, del primer equipo y de los jugadores de primavera y de los directivos. Nunca hubo ninguna obligación contractual o económica con el club. Por eso espero una carta de disculpa del club deportivo Lazio del que estoy orgulloso de ser aficionado y un restablecimiento inmediato de nuestra colaboración" .

"Infringieron el Código de Ética previsto en el contrato con la Lazio, pagarán los daños y perjuicios" , afirmó Lotito al anunciar el despido del médico y del paciente. "Aunque me desvinculo firmemente de la publicación, considero. apropiado contextualizar el comportamiento del señor Bernabé afectado por la medicación", sentenció.