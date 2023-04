Cristiano se carga a su entrenador

Rudi García no seguirá como entrenador del Al Nassr. El técnico francés ha sido fulminado como máximo responsable debido al pobre rendimiento del equipo y a su mala relación con el vestuario, especialmente con Cristiano Ronaldo.

Y es que el astro portugués culpa al técnico del mal rendimiento del equipo saudí. El empate del hasta ahora líder de la liga saudí ante el Al Feiha hizo saltar chispas y dejó unas imágenes de Cristiano fuera de sí. Frustrado por el resultado, el portugués se dirigió en varias ocasiones a sus rivales por las constantes pérdidas de tiempo.

El portugués se marchó muy enfadado del partido el Al-Feiha y le recrimó a los rivales su forma de jugar. “No queréis jugar”, les dijo furioso mientras se marchaba al túnel de vestuario en unas imágenes que no tardaron en volverse viral. Pero Cristiano no solo cargó contra los futbolistas del Al Feiha. Según informan los medios saudíes, el ex del Madrid mostró su desontento con Rudi García, técnico del Al Nassr y firmó su sentencia.

A falta de siete jornadas por disputarse, Al Nassr es segundo en la clasificación a tres puntos del Al Ittihad, con el que cayeron derrotados recientemente, y ha sido eliminado contra todo pronóstico de la Supercopa de Arabia en semifinales.

¿Quién es Rudi García?

Rudi García comenzó su carrera como entrenador en el Corbeil-Essones en 1994. En 1999 se incorporó al cuerpo técnico del Saint-Étienne y tras la marcha de John Benjamin Toshack en 2001, se convirtió en el primer entrenador del equipo junto a Jean-Guy Walleme, siendo el 13 de enero de ese mismo año su debut en la Ligue 1 con victoria ante el PSG. Después, dirigió al Dijon entre 2002 y 2007, periodo en el que consiguió ascender a la Ligue 2, alcanzar las semifinales de la Copa de Francia en 2004 y rozar la promoción a la Ligue 1 durante las tres últimas temporadas.

En la temporada 2007/08 entrenó a Le Mans y en la siguiente, cogió las riendas del Lille, con el que conquistó la Ligue 1 y la Copa en 2011. Entonces, un joven Eden Hazard brillaba en el fútbol francés. En 2013, se anunció su contratación por la AS Roma. Con García en el banquillo, el conjunto italiano protagonizó el mejor comienzo de su historia, con 10 victorias en las 10 primeras jornadas de la Serie A, además de firmar el mejor arranque de la historia de la liga italiana con 30 puntos en 10 partidos y una diferencia de goles de +24, con solo un tanto encajado. A pesar de que durante su estadía en Roma, el técnico francés no pudo ganar ningún título, sí que consiguió el objetivo de devolver a los giallorossi a Europa, aunque no pudo mantener el nivel en sus últimos años allí.

Su siguiente reto fue el Olympique de Marsella, entre 2016 y 2019, donde firmó, según él mismo, "la peor temporada de su carrera". Su regreso a Francia no fue como esperaba y no pudo obtener buenos resultados.

Meses después, se pondría al frente del Olympique de Lyon, otro de los históricos del fútbol francés, pero la pandemia por corovavirus truncó sus planes. En la 2020/21, obtuvo la cuarta posición en la Ligue 1, clasificándose para la Europa League. El equipo francés sumó 76 puntos, el segundo mayor número de puntos para un cuarto clasificado en la Ligue 1, sólo por detrás del Olympique de Marsella en la 2017/18, equipo que curiosamente también entrenaba Rudi García. En mayo de 2021, tras la disputa del último partido de la temporada, confirmó que no iba a renovar su contrato con el club.

Tras un año alejado de los banquillos, el 29 de junio 2022 se confirmó su fichaje por Al Nassr en sustitución de Miguel Ángel Russo.