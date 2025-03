¿Cuándo se puede jugar el Barcelona - Osasuna?

El fútbol pasó a un segundo plano, como es lógico, tras el fallecimiento del doctor del primer equipo del Barcelona Carles Miñarro García. El partido que los azulgrana tenían contra Osasuna no se podía jugar en esas condiciones y no se jugó. Ahora el quebradero de cabeza es buscarle una fecha, que está complicada, a la espera de lo que suceda con el equipo azulgrana en la Copa del Rey, donde está en semifinales, y en la Champions. Si sigue adelante en ambas, hasta mayo no hay solución. Después del parón de selecciones se juega la vuelta de Copa; en abril y comienzos de mayo, los cuartos y las semifinales de Champions, hay Liga entre semana, la final de Copa es el 26 de abril...

El calendario de los próximos meses

La situación es la siguiente: la próxima semana hay Champions, la vuelta de octavos; y el fin de semana la jornada 28 de Liga. Después llega el parón de selecciones, hasta el fin de semana del 29-30 de marzo, cuando se disputa la jornada 29 de Liga.

La primera semana de abril se juega la vuelta de semifinales de Copa, en la que el Barcelona visita el Metropolitano tras el espectacular 4-4 de la ida. Y ese fin de semana, la jornada 30 de Liga. Después ya comienzan los cuartos de final de la Champions (8-9 de abril y 15-16), por lo que si el Barcelona elimina al Benfica esas fechas estarían bloqueadas, lo mismo que los correspondientes fines de semana, con las jornadas 31 y 32 de Liga, respectivamente. La 33 se juega martes, miércoles y jueves (22, 23 y 24 de abril) y ese sábado, el 26, es la final de Copa. Si el Atlético elimina al Barcelona, ahí habría una opción para el Barça-Osasuna antes de la final, pues no puede coincidir en horario.

Abril acaba con la ida de semis de Champions y mayo comienza con la jornada 34 de Liga. 6 y 7 de mayo es la vuelta de semifinales de Champions y sábado y domingo, 10 y 11 de mayo, la jornada 35 de Liga. La 36 es intersemanal y la 37 llega ya el 17 y 18 de mayo. Sólo después hay una posibilidad entre semana, si el Barcelona avanza en las competiciones: es justo la semana antes de que LaLiga acabe el 24-25 de mayo, con la disputa de la jornada 38.