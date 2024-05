El curioso dato que une a Atalanta y Borussia Dortmund que alerta al madridismo

Los tres goles del nigeriano Ademola Lookman dieron la Europa League a la Atalanta ante el hasta ahora invencible Leverkusen, que llevaba 51 partidos sin perder, toda la temporada. El equipo de Bérgamo frenó en seco la extraordinaria galopada del Bayer Leverkusen y conquistó su primer título europeo con un partidazo en Dublín. No eran los favoritos, pero de punta a punta, el Atalanta no dio respiro a su rival.

¿Efecto mariposa?

Pero el inesperado triunfo de los italianos provocó además todo tipo de conjeturas que no tardaron en vincular lo ocurrido anoche con lo que podría suceder el próximo 1 de junio con el Real Madrid. Muchos usuarios vaticinaban un efecto mariposa apoyado en el curioso dato que une a italianos y a Alemanes. Atlanta que no era el favorito es quinto en su Liga a 27 puntos del Inter y el Dortmund que -a priori- tampoco parte como favorito es también quinto en su liga a 27 puntos del Leverkusen. Un dato que no tardó en volverse viral y que muchos ve como una señal que debería preocupar a los seguidores blancos.

Por suerte para los merengues, hay otras cábalas que pronostican claramente que la orejona viajará a Madrid.

En los últimos días no se habla de otra cosa. Todos dan al Real Madrid como favorito e incluso desde Alemania se hacían eco de un factor que sería clave para que al Borussia Dortmund incluso le resultase conveniente una derrota. Si el Real Madrid sale campeón de Europa el próximo 1 de junio, el equipo de Westfalia percibirá 25 millones de euros por un bonus pactado en el fichaje del futbolista inglés más los aproximados 15 millones de euros de premio que otorga la UEFA al subcampeón. En cambio, si el BVB se alza con el título, obtendría los 20 millones de euros con los que la UEFA premia al campeón (15,5 por plantarse en la final y los 4,5 millones por levantar el trofeo), pero no percibiría el bonus por Bellingham. Por lo tanto, ingresaría más dinero si pierde que si gana.

¿Una señal que acerca la "15"?

Pero más allá de las hipótesis y los pronósticos de las casas de apuestas, un nuevo misterio numérico sigue enloqueciendo al madridismo que ya lo ven como una señal clara de la victoria merengue.

El Real Madrid realizó el pasado martes el sorteo ante notario de entradas para la final de la Champions que disputará contra el Borussia Dortmund el 1 de junio en Wembley tras recibir más de 20.000 peticiones. Las agraciadas fueron las peticiones (que no números de socios) comprendidas entre el número 11.373 y 15.812. Estos aficionados ya pueden presumir de que estarán en las gradas de Wembley el 1 del 6 de 2024.

Y estos dos datos son los los protagonistas de un caprichoso misterio numérico que no ha tardado en volverse viral. El primer número que se extrajo durante el acto oficial del Real Madrid fue el 11.373, una cifra que sumada da "15". Y lo mismo ocurre con la fecha de la final: 1+6+2024 (15). Y por si esto fuera poco, el Real Madrid y el Borussia Dortmund disputarán el duelo número 15 en toda su historia.

Una curiosa cábala que ha desplazado al "33" de Alonso para convertir al "15" en protagonista absoluto en redes sociales.

El día 1 se sabrá qué cábala es la acertada.