Dani Dani Alves, a la jueza: "La relación fue consentida y hubo tensión sexual mutua desde el principio"

El futbolista Dani Alves ha asegurado a la jueza que le investiga por la supuesta violación a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre que la relación fue "consentida" y que se produjo tras conocerse en la zona VIP de la discoteca Sutton y constatar que entre "ambos había interés mutuo y tensión sexual desde el principio", asegura fuentes de su defensa.

En su nueva declaración judicial a petición propia, Alves -en prisión provisional desde el pasado 20 de enero- ha relatado su versión de lo sucedido esa noche, haciendo hincapié en que es "respetuoso en su relación con las mujeres" y no da ningún paso si no percibe "tensión sexual y una clara predisposición". En este sentido, ha asegurado que no contó inicialmente lo sucedido y negó el contacto sexual "porque su única prioridad era salvar su matrimonio".

Según esas mismas fuentes, el exjugador del Barça ha recordado que llegó al local con un amigo, Bruno, y se sentaron en la mesa número 6, en una zona donde les colocan habitualmente por razones de seguridad. Allí Conocieron a las tres chicas, entre ellas la denunciante, con las que "hablaron y bailaron", sobre todo con ella, ha explicado. Al constatar la "química" que había entre ellos, el jugador le propuso ir "a un lugar más privado, mencionando el baño que había justo al lado". Según ha relatado, ella "accedió" y fueron allí por separado y salieron, también, del mismo modo.

"No dijo en ningún momento que parara"

En la declaración ha insistido en que lo que sucedió en el interior del baño "fue un acto libre y voluntario". Hicieron el amor, según ha contado, y ella "no dijo en ningún momento que parara". El imputado ha hecho hincapié en que él "respeta" a las mujeres y jamás ha tenido una conducta que vaya en su contra.

Preguntado directamente por la acusación de la joven, Dani Alves ha relatado que desde que tuvo conocimiento de la denuncia lleva dándole vueltas al motivo que le hizo dar ese paso y ha apuntado que al pedirle salir separados y ser discretos, "sin ser atento ni afectuoso con ella", la pudo "ofender o enfadar".

El representante del Ministerio Público le preguntó por la herida en la rodilla que presentaba la joven, que mantiene que fue forzada por el futbolista a mantener relaciones sexuales contra su voluntad; pero Alves ha mantenido que se trataba de una "escoriación" y no una contusión por "su posición de rodillas al realizar la felación".

El exjugador culé ha sido conducido a los juzgados de Barcelona desde el centro penitenciario de Brians 2, donde permanece en prisión provisional después de que la instructora haya rechazado su puesta en libertad, una medida que su defensa tiene previsto volver a solicitar en los próximos días.