Decisión clave en el futuro de Dani Alves: podría salir de la cárcel esta misma semana

Cuenta atrás para Dani Alves. La Audiencia de Barcelona celebra hoy la vista definitiva para decidir si deja al brasileño en libertad o si lo mantiene en prisión, después de que su defensa solicitara la excarcelación del futbolistahasta que la sentencia condenatoria por violar a una joven sea firme.

La vista para dirimir si se concede o no la libertad provisional al futbolista brasileño se celebrará a las nueve de la mañana a pesar de que se rumoreó que la situación en las cárceles tras las protestas de los funcionarios podría aplazarla. Dani Alves quiere salir de la cárcel de forma inmediata, tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel, además de otros cinco de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y seis meses, y una indemnización de 150.000 y el pago de las costas del juicio, por el delito de agresión sexual que este cometió la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Así se desprende del último movimiento de su abogada, Inés Guardiola, quien ha vuelto a pedir su salida de la prisión mientras transcurre el periodo de tiempo en el que se tramitan los recursos a la sentencia condenatoria.

Además de la salida inmediata del jugador, la abogada de Alves, Inés Guardiola, pidió su absolución al considerar que las relaciones sexuales fueron consentidas. Asimismo, solicita que los 150.000 euros que Alves ha pagado a la denunciante en concepto de indemnización sean considerados un eximente muy cualificado que rebaje su condena al máximo posible. De ser aceptada esta petición, la pena del zaguero caería hasta el año y medio, lo que le dejaría en libertad casi de inmediato. Y es que recordemos que el exjugador del FC Barcelona ingresó prisión preventiva de Brians 2 el pasado 20 de enero de 2023 y allí lleva desde entonces.

Tanto su abogada como la de la víctima acudirán presencialmente a la Audiencia de Barcelona a las nueve de la mañana y está previsto que el exjugador del FC Barcelona comparezca por vídeoconferencia.

Al 50 por ciento

El periodista Carlos Quílez ha explicado en 'Tot es Mou' de TV3 que el futbolista brasileño podría abandonar la prisión de forma provisional esta misma semana: "La sentencia de cuatro años y medio de cárcel provocó la interposición de recursos por parte de la Fiscalía, que ya la ha presentado, y también de la defensa de Dani Alves. La Fiscalía pide más pena y la defensa, la absolución". Quílez ha añadido que "en esta vista se verá si la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que el señor Alves, a la espera de lo que diga el Tribunal Superior respecto al recurso, tiene que estar o no tiene que estar en prisión. Y la cosa está 50-50".

"No sería imposible porque la sentencia nos dice que una parte sustancial de lo que dijo la víctima en la fase de instrucción no se lo acaba de creer el tribunal. Eso del 'ambiente de terror' no se lo acaban de creer", sentenció el periodista.