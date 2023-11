Triunfo de Alves a la espera de su juicio por abuso sexual: la Audiencia Nacional le da la razón

No son días fáciles para Dani Alves. Ha perdido el apoyo de su ex mujer y sus hijos que, lo acusan de haberlos utilizados para su defensa y abandonarlos cuando ya no les resultaba útil, y la Audiencia de Barcelona ha abierto juicio oral contra él, desestimando su petición de "nulidad".

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia confirmaba el pasado 14 de noviembre la apertura de juicio oral contra el ex internacional brasileño, al concluir que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por un delito de agresión sexual. Con esta resolución, se abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación, último trámite antes de fijar la fecha del juicio.

Tras su investigación, la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona decidió procesar al futbolista por agresión sexual y le impuso una fianza de 150.000 euros el pasado mes de julio. Alves decidió no recurrir su procesamiento para "agilizar" el proceso e ir ya a juicio. Aunque la instrucción ya estaba cerrada desde el verano, todavía no se había abierto el juicio porque la defensa del futbolista alegaba que la instrucción era nula por el juicio mediático que se ha hecho el jugador y por las filtraciones que ha habido sobre la investigación, según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Ahora en el auto, la Audiencia concluye que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios y resuelve que el revuelo mediático, por mucho que pueda afectar a la causa, "no supone la nulidad de las actuaciones" y que las filtraciones, aunque las lamenta, tampoco detienen el curso legal.

El plan de Dani Alves

Un auténtico varapalo para el brasileño, que ya trabaja a contrarreloj con su nueva abogada Inés Guardiola para alcanzar un acuerdo previo de conformidad y evitar que se celebre un juicio que "nadie quiere".

Este acuerdo incluiría unos 4 años de cárcel y una "jugosa" indemnización a la víctima. Aunque puede que la negativa de la víctima - que siempre se opuso a cualquier tipo de pacto- dé al traste con su plan. No en vano, la abogada de la joven presuntamente agredida ya ha anunciado que pedirá la pena máxima: 12 años de cárcel.

Sin embargo entre tanta adversidad, el futbolista ha recibido una buena noticia sobre otra de sus grandes batallas judiciales.

Un éxito judicial

Dos nuevas sentencias han confirmado la victoria de Dani Alves en su guerra contra Hacienda. La Audiencia Nacional vuelve a dar la razón a Dani Alves y obliga a Hacienda a devolverle 3,2 millones de euros, correspondientes a las liquidaciones del IRPF de los años 2009-2010 y 2011-2012, cuando Alves era jugador del FC Barcelona.

Estos fallos respaldan los recursos presentados por el futbolista contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que inicialmente rechazó su reclamación.

Las sentencias anulan las liquidaciones por el IRPF, sus recargos y sanciones, y ordenan la devolución de las rentas. Estos nuevos fallos se suman a una sentencia previa que también obligó a Hacienda a reembolsar dos millones de euros a Dani Alves, elevando el total a cinco millones.