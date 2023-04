¿Dónde está Isco? 120 días sin equipo y desaparecido tras rechazar su última opción en España

Isco Alarcón celebra hoy su cumpleaños más amargo y no parece que vaya a recibir un regalo a modo de fichaje. De hecho, ni siquiera hay rastro de felicitaciones en redes sociales. A sus 31 años, nada se sabe de dónde y como está Isco, que sigue sin encontrar una salida tras su complicada ruptura con el Sevilla. Tras su frustrado fichaje por el Union Berlin, el futbolista atraviesa un auténtico "via crucis" al ver como pasan los días sin que su representante Jorge Mendes le encuentre destino. Aunque eso sí, el negocio que montó con Sara Sálamo le sigue proporcionando importantes beneficios económicos.

Isco está desaparecido, no aparece en los medios y solo rompió su silencio para atajar las críticas y mostrar como se ejercita duramente en casa a la espera de una nueva oportunidad. "Mientras fuera continúa el ruido, dentro seguimos con la ilusión y el trabajo intactos”, es el mensaje con el que acompañó hace ya más de dos meses el vídeo de su entrenamiento. Una frase con la que quiso dejar claro que a pesar de todo no tira la toalla. Desde entonces, silencio absoluto. Su mujer, Sara Sálamo -siempre muy activa en redes sociales- también parece haber hecho un parón en sus publicaciones.

Isco ha estado cerca de varios clubes de LaLiga Santander -incluido el Betis-, se rumoreó que existía una interesante oferta del Flamengo brasileño, otra de la MSL y la última de Boca Junior. Incluso en las últimas semanas se apuntó la posibilidad de dos nuevas oportunidades en Europa: En Turquía y en Grecia.

Según explicó Calciomercato, Isco habría tenido sobre la mesa ofertas de Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas o Basaksehir. Algunas de estas propuestas superarían ampliamente los 3 millones netos por campaña. Pero a Isco sigue sin seducirle la idea de marcharse a Turquía por lo que estas supuestas ofertas también han caído en saco roto.

Isco, a sus 30 años, cuenta con un valor de mercado de cinco millones de euros, lo que -a pesar de una significativa caída desde los 90 millones que llegó a valer en 2018- le mantiene como el futbolista sin equipo más valioso del planeta, por encima de jugadores como Danny Rose, Iván Arboleda, Simeone Zaza o el español José Rodríguez. Algo que sin embrago, no le ha valido para cerrar su fichaje por ninguno de los clubes supuestamente interesados.

Calabazas al torneo de Piqué

Lo único que ha salido a la luz en los últimos días es su rechazo a la última oportunidad de seguir jugando en España. Ibai Llanos ha confirmado su propuesta a James Rodriguez e Isco pero ambos han dado calabazas a la Kings League. Los dos exfutbolistas del Real Madrid se encuentran sin equipo. El primero tras haber rescindido su contrato con el Olympiacos y el segundo desde que hiciera lo propio con el Sevilla. «¿Vistes que Isco y James son agentes libres?», le dijo a Ibai Llanos uno de sus seguidores durante uno de sus directos. «Sí, con Isco hablé y no hay posibilidad de momento de que venga a la Kings League y con James me imagino que tampoco. Es joven y va a querer ofertas de los equipos. No creo que se quiera retirar», señaló el presidente de Porcinos.

Todo parece indicar que el futbolista pasará esta temporada en el dique seco y analizará sus opciones de cara a la próxima campaña.