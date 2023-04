Ibai Llanos reconoce haber hablado con Isco para ficharle para su equipo de la Kings League

Si James Rodríguez recibía hace unos días una propuesta d Perxitaa para recalar en la Kings League, ahora ha sido Ibai Llanos el que ha reconocido haber hablado con Isco Alarcón. Los dos exfutbolistas del Real Madrid se encuentran sin equipo. El primero tras haber rescindido su contrato con el Olympiacos y el segundo desde que hiciera lo propio con el Sevilla.

«¿Vistes que Isco y James son agentes libres?», le dijo a Ibai Llanos uno de sus seguidores durante uno de sus directos. «Sí, con Isco hablé y no hay posibilidad de momento de que venga a la Kings League y con James me imagino que tampoco. Es joven y va a querer ofertas de los equipos. No creo que se quiera retirar», señaló el presidente de Porcinos.

Tanto Isco como James Rodríguez han dado calabazas a la Kings League

Al igual que Isco Alarcón, James Rodríguez descartó probar fortuna en la Kings League. «Cuando tenga 38 años... ya iré para allá», fue su respuesta a la propuesta de Perxitaa.

El colombiano James Rodríguez y el Olympiacos emitieron sendos comunicados en sus respectivas redes sociales en los que anunciaban la inmediata salida del centrocampista del equipo griego.

«Olympiacos FC y @jamesdrodriguez han decidido poner fin a su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia 'rojiblanca'. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro», publicó el club heleno, donde el colombiano sólo ha permanecido ocho meses.

James Rodríguez llegó al Olympiacos el pasado mes de septiembre tras rescindir contrato con el equipo catarí de Al-Rayyan, y jugó 22 partidos entre Liga y Copa anotando 5 goles.