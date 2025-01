Duro revés para Dani Alves: peligra su mayor apoyo

Dani Alves sigue en libertad provisional después de ser condenado por violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Tras meses desaparecido se conocieron detalles de sus vacaciones a través de su pareja Joana Sanz- y sin actividad en redes sociales, el futbolista rompía su silencio en "X" el pasado mes agosto con unos mensajes en redes que no pasaron desapercibidos.

El exfutbolista del Barça cambió hace meses su perfil para definirse en su biografía como "un hombre de negocios" y apeló a la fe para mandar un preocupante mensaje sobre su miedo a lo que está por llegar. “Dios tengo miedo de lo que viene. Dios le dijo a Job: ‘Triunfarás en lo que elijas hacer y la luz brillará en el camino que tienes por delante. Job 22:28″, se podía leer.

Desde entonces, el futbolista no ha dejado de sorprender a sus seguidores con lo que parece una autentica transformación espiritual. Casi todo su contenido en redes va acompañado de frases religiosas y de la Biblia lo que demuestra que tras su paso por la cárcel ha decidido refugiarse en la fe. Algo que demuestra una de sus últimas publicaciones en las que aparece guitarra en mano y cantando un tema religioso. El futbolista da algunos acordes mientras entona una canción con la letra en inglés y en español. Uno de los mensajes que transmite es “todo va a estar bien”. “El señor no te dio un espíritu de cobardía amados hermanos…. Así que no temas, porque el dueño de la promesa está contigo y te dijo que vayas y pregones su evangelio. Los cambios que harás en tu vida no son para agradar a los humanos, es para agradar al Dios que te creó. Ojalá fueras Caliente o frío…. Templado vomitaré de mi boca te manda decir. Apocalipsis 3:15,16”, afirma en la publicación en la que aparece cantando.

Dani Alves Instagram

En otro post daba pistas del responsable de su transformación: Daniel Habif , uno de los gurús motivacionales más importantes del planeta.

A principios de diciembre, volvió a sorprender al cambiar su perfil de Instagram para definir su nueva profesión. Y es que el exfutbolista del FC Barcelona modificó su status en Instagram, pasando de empresario a artista.

El año ha comenzado para el brasileño con un solo objetivo en mente: conseguir la total absolución en el caso mientras que la Fiscalía pidió incrementar la pena a nueve años de cárcel. Se mantiene a la espera de la resolución del recurso que se ha presentado en la sede judicial después de ser condenado por violación. Un dura espera en la que podría no contar con un apoyo hasta ahora inquebrantable.

La mayor crisis de la historia

El programa 'Fiesta', de Telecinco, presentado por Emma García, asegura tener pruebas de que la pareja no está viviendo su mejor momento.

"Hay una pareja que estaría atravesando la mayor crisis de su historia. A Dani Alves y Joana Sanz les hemos seguido los pasos y tenemos pruebas que demostrarían que se trata ya de otra cosa. Un paso más en esta relación que tanta controversia ha generado", añadió.

"Tenemos constancia que en el mes de octubre hacían vida social, pero parece que a día de hoy la situación es otra", sentenció el colaborador.

¿Qué le espera a Dani Alves?

Dani Alves disfruta de una libertad provisional que le obliga a cumplir con dos obligaciones: no abandonar España ya que le fue requisado en su día el pasaporte y también debe presentarse cada viernes en la Audiencia de Barcelona para presentarse ante la Justicia.

También se le impuso al futbolista la prohibición de acercarse a la denunciante a una distancia menor de 1.000 metros de su domicilio, así como de su lugar de trabajo y de cualquier otro sitio que ella frecuente. Y no podrá comunicarse con ella a través de ningún tipo de medio hasta que recaiga sentencia firme.

Alves podrá disfrutar de un año más de tranquilidad, que es lo que se estima que tardará en tener una sentencia firme. El futbolista solicita la absolución, mientras que tanto la Fiscalía Provincial de Barcelona como la acusación particular piden que se le revise la pena al alza y que se cumplan sus pretensiones. El Ministerio Fiscal quiere que el castigo llegue hasta los nueve años de prisión, al entender que “no debió apreciarse la atenuante de reparación del daño”.

Asimismo, todavía habría opción de recurso de casación por infracción de ley o vulneración de los derechos constitucionales ante el Tribunal Supremo.