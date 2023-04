El entrenador español que salió del armario: "Llevaba una vida secreta por miedo"

Hace unos meses, el entrenador de Biggleswade United, Cristian Colás, dijo basta y se unió al grupo de "valientes" que decidió derribar la puerta del armario del fútbol. Su decisión de hablar sobre su orientación sexual se produjo después de lo que él describe como "un gran viaje" mientras luchaba por hacer malabarismos con su vida futbolística con su vida privada, así como con una vida secreta que solo los más cercanos a él conocían.

Decidió sincerarse en un posdcast de la BBC donde reveló sus temores de que el descubrimiento de su orientación sexual frustrara sus ambiciones futbolísticas. "Estaba viviendo una vida secreta que absolutamente nadie, excepto mis padres y mi hermano, sabía. Y eso fue por el fútbol. Pensé que mi sexualidad podría destruir mis planes y ambiciones de lograr lo que quería en el fútbol e impactar masivamente de manera negativa, afirmaba entonces.

Cristian afirma que no quiere ser visto como un héroe o un símbolo de ninguna lucha sino como una persona que quiere vivir su vida con normalidad. "Solía ​​viajar y esconderme de todas las personas con las que viajaba y cuando las cosas se ponían mal, no tenía a nadie a quien acudir para obtener ayuda", relata.

A sus cuarenta años, el catalán podrá fin a su etapa como director técnico del Biggleswade United, de la Novena categoría del fútbol inglés, donde pasó por dos etapas de tres años cada una, y ha decidido tomarse un año sabático. Colás se unió al club por primera vez en mayo de 2015 antes de partir por primera vez tres años después para dirigir un equipo dos divisiones por encima. Regresó en 2020 y luego la temporada pasada negoció lo que sin duda fue el período más traumático en la historia del club cuando fueron trasladados arbitrariamente de la Spartan League a la United Counties League, con sede más al norte. Esta temporada, la de su adiós, deja el equipo en la parte superior de la tabla. "Es el momento de parar. He estado entrenando durante 24 años desde que tenía solo 16 años y creo que ahora es el momento. Mi vida y mis raíces ahora están establecidas en este país donde encontré a mi compañero de vida, establecí mi carrera fuera del fútbol, ​​y todo esto ha sido posible gracias al Biggleswade United y toda su magnífica gente que cambiaron mi vida" afirma en su carta de despedida.

Ahora, según afirma en una entrevista en Infobae, quiere tener tiempo para él y su pareja, a la que no tuvo problemas en presentar en las redes sociales y así, muchos descubrieron su orientación, que quiere naturalizar, más allá de que quiere respeto “porque no me meto con lo que pasa puertas adentro de la casa de nadie y pretendo lo mismo para mí”.

"Antes, priorizaba el fútbol sobre todo. Cuando rompí con una pareja, vi que no tenía a nadie porque mi vida se centraba en el fútbol. Ahora, siempre lo llevo de manera natural. A los jugadores, les doy las gracias por aceptarme aunque no lo he visibilizado ni tampoco obviado, pero subí a las redes fotos con mi pareja. Nunca he querido ser un abanderado aunque si alguien necesita ayuda, allí estaré. Todo lo logré por mi trabajo. No quiero ni que me den ni que me quiten por esto. No quiero que me abran una puerta por mi orientación, solo quiero ser libre", añade.

El técnico catalán, que tacha el futbol como un deporte "retrógrado y machista" alaba la decisión de futbolista como y cree que ha llegado el momento de no poner excusas: "¿Por qué es tan difícil salir del armario?. Nos escudamos en cómo es este deporte pero lo que odian son las personas", sentencia.