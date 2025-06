España no acaba con la maldición de Inglaterra y queda fuera del Europeo sub 21

La selección española sub 21 quedó eliminada en los cuartos de final del Europeo de la categoría, y el verdugo fue el mismo que en la última edición, Inglaterra, aunque en aquella ocasión fue en la final. No hay manera de que España gane a los ingleses en sub 21, pues los precedentes ya reflejaban un empate y tres derrotas, con sólo un gol anotado.

Esta vez consiguió otro tanto, de Javi Guerra de penalti, una diana para la esperanza después de un comienzo de partido extraño. Porque el colegiado, el italiano Sozza, ya había señalado casi nada más empezar una pena máxima que parecía clara, por mano de Cresswell. Es la típica acción en la que el defensa no quiere, pero el instinto le lleva a mover el brazo en busca del balón. Mateo Joseph estaba preparado para lanzar, pero desde el VAR avisaron al colegiado y en la revisión consideró que el movimiento era natural.

España pasó de un posible gol a encajar dos en apenas un momento, castigada por sus errores en defensa. McAtee remató un córner en una segunda acción, sin que nadie acertara a despejar la pelota, y Elliott remachó el disparo de Quansah después de la parada de Iturbe.

En un cuarto de hora, el equipo de Santi Denia estaba contra las cuerdas, pero no era la primera vez que intentaba remontar en este campeonato. Todavía estuvo atolondrado un rato y el daño pudo ser mayor, pero poco a poco se fue haciendo con el control de la pelota y del partido, hasta que encontró el premio en forma de penalti, esta vez mantenido, porque el derribo de Quansah a Moleiro no admitía dudas.

España llegó al descanso con medio trabajo hecho. Inglaterra perdió el dominio, pero no el peligro, y en el arranque de la segunda parte Tárrega evitó un gol cantado de Stansfield, después de un taconazo fantástico de Hutchinson, y Cresswell perdonó un cabezazo claro. La Rojita tuvo entonces sus mejores momentos y Javi Guerra dispuso de una doble ocasión inmejorable, con una llegada desde atrás marca de la casa, pero no remató demasiado bien y Beadle despejó el primer intento con las manos y el segundo con los pies.

No mejoró España con los cambios y poco a poco perdió presencia. Inglaterra lo hizo de maravilla, durmió el encuentro, perdió tiempo y sentenció ya en el descuento de penalti.

España, 1: Iturbe; Pubill, Tárrega, Mosquera, Bueno; Turrientes (Moro, min.57), Guerra; Juanlu (Jauregizar, min.57), Moleiro (Jesús Rodríguez, min.78), Diego López (Fernández Jaén, min.70); y Mateo Joseph (Torre, min.71).

Inglaterra, 3: Beadle; Livramento, Quansah, Cresswell, Hinshelwood; Scott (Anderson, min.51), Morton, Hutchinson (Rowe, min.52); Elliott (Norton-Cuffy, min.71), McAtee (Hackney, min.71) y Stansfield (Nwaneri, min.81).

Goles: 0-1, min.10: McAtee. 0-2, min.15: Elliott. 1-2, min.39: Javi Guerra (p). 1-3, min.90+4: Anderson (p).

Árbitro: Simone Sozza (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Morton (min.34) y Rowe (min.86) en Inglaterra.