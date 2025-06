Gonzalo Bernardos dispara contra Joan García con una incendiaria carta: "Tú sabrás por qué has mentido tanto..."

El Barcelona abonó el pasado viernes la cláusula de rescisión de 25 millones de euros para contratar al portero catalán Joan García, que se desvinculará del Espanyol y firmará por el club azulgrana.

Fuentes del Barcelona confirmaron que, tal y como estaba previsto, se ordenó el pago de la cláusula del guardameta a la espera de que toda la documentación llegue a LaLiga, que deberá validar la operación. Joan García, formado en las categorías inferiores del Espanyol, se convertirá, por tanto, en el primer fichaje del primer equipo azulgrana para la temporada 2025-26 y podría ser presentado este viernes.

A pesar delas presiones, hay un motivo de peso que ha llevado al guardameta a aceptar una oferta irrechazable. En el Espanyol, Joan García era uno de los peores pagados de la plantilla con un salario -según las fuentes- de entre 240.000 y 300.000 euros brutos al año. Un salario que el FC Barcelona multiplicará por más de 15. Según adelantan medio catalanes, Joan Laporta ha acordado con el portero un salario de 4 millones brutos anuales, una mejora brutal que confirma el deseo del Barca por tenerlo en sus filas.

"De ídolo a traidor"

Un fichaje que mantiene en pie de guerra a los pericos. Uno de sus socios más conocidos, el economista y profesor Gonzalo Bernardos, no ha ocultado su malestar y ha mostrado su indignación con una durísima carta dirigida a Joan García y que ha publicado en su redes sociales.

"Mensaje dirigido a Joan García, ex portero del RCD Espanyol. No hagas ninguna carta de despedida. Si lo haces, vas a quedar peor de lo que ya lo has hecho. A los socios y simpatizantes lo que más nos ha ofendido es que nos hayas engañado", comienza afirmando.

Bernardos también critica su gesto durante la celebración de la permanencia en la última jornada de liga, cuando besó el escudo: "El día de la victoria ante Las Palmas besastes tanto el escudo del RCD Espanyol en tu camiseta que casi lo deshaces. ¿Por qué lo hicistes, si ya estabas en el Barça? En pocos días, para los niños has pasado de ser un ídolo a un gran traidor. Era completamente innecesario".

"Todos sabíamos que la directiva quería traspasarte. Lo aceptábamos con resignación y te estábamos muy agradecidos por lo que has aportado al club en las dos últimas temporadas. Ibas a salir por la puerta grande, tú sabrás por qué has decidido salir por la minúscula de atrás", añade.

El reconocido economista concluye su misiva criticando lo que más le ha dolido: las mentiras. "No solo lo has hecho a nosotros, también a tu entrenador y a tus compañeros (los jugadores). Les dijistes que no te irías al Barça, cuando hace tiempo que estás negociando con él. Tú sabrás porque has mentido tanto a tantos", concluye.

Un escenario incómodo

Consciente del enfado de la afición, Joan lanzará una carta de despedida en sus redes sociales e inmediatamente después tomará la drástica decisión de bloquear los comentarios para impedir que los que se sienten indignados por su decisión se pronuncien. "Es muy probable que lo haga. Lo tienen que acabar de sopesar, pero harán una carta y saben que van a tener que cerrar los comentarios. Va a ser una despedida difícil de la que aún es su afición", sentenciaba el periodista Santi Ovalle en Carrusel Deportivo, de la Cadena SER.

El FC Barcelona tampoco quiere aumentar la polémica por lo que ayudará al futbolista en este duro trance. Según adelantan fuentes del club, la presentación oficial del portero posiblemente no incluya comparecencia pública ante los medios, sino una entrevista institucional en los canales oficiales del Barça, así como las tradicionales fotografías tras la firma del contrato en las oficinas del club.