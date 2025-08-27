Este es el dinero que la UEFA repartirá a los equipos que jugarán la 'Champions'

Los 36 clubes que jugarán la fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026 recibirán una asignación de 18,62 millones de euros, cifra a la que añadirán 2,1 millones por cada victoria que logren en esta y 700.000 euros por empate.

La distribución establecida por la UEFA para la presente temporada determina que los clubes que se clasifiquen para los octavos de final percibirán 11 millones y los que se jueguen el pase a estos en la ronda eliminatoria, recibirán un millón.

El acceso a los cuartos de final supondrá 12,5 millones para cada equipo que lo logre y la clasificación para las semifinales 15 millones más. Ser finalista en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo aportará a los dos clubes que lo logren 18,5 millones y conseguir el título 6,5 millones adicionales. Por tanto, el equipo campeón podría rondar los 90 millones de euros de ganancia.

La UEFA ha incluido también una bonificación por clasificación en la fase liga que se divide en partes iguales, con un valor inicial de 275.000 para cada parte. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta 9,9 millones.

Igualmente ha destinado un total de 30 millones para los clubes que han participado en las eliminatorias previas, con un fijo de 4,29 millones para los que quedan eliminados. La cifra tota a distribuir entre los clubes de la "Champions", la Liga Europa, la Liga Conferencia y la Supercopa de esta temporada alcanza los 3.317 millones.

De ellos, 2.467 millones (74,38 %) se repartirán entre los clubes que compiten en la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones (17,02 %) entre los participantes en la Liga Europa y 285 millones (8,60 %) entre los de la Liga Conferencia.