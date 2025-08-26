Los reclutas marroquíes se incorporan a los cuarteles el lunes para hacer la "mili"

Los reclutas marroquíes del 40º contingente se incorporarán a sus destinos el próximo lunes, indica un comunicado de prensa del Estado Mayor General de las FAR. Los designados que hayan recibido su orden de convocatoria deberán consultar previamente la información pertinente y respetar la fecha y lugar señalados para la operación, presentando todos los documentos requeridos, agrega.

El servicio militar obligatorio en Marruecos se instauró por primera vez en 1966, fue abolido en 2006 y reintroducido de nuevo en 2019 tras la aprobación de una ley en 2018. No se facilita el número de reclutas para este llamamiento. Es obligatorio para los jóvenes hombres y mujeres entre 19 y 25 años de edad, aunque para las mujeres se activó más tarde y ha habido variaciones en su aplicación. Existen exenciones para personas con alguna discapacidad física o que tengan a toda su familia a su cargo.

Con el Servicio Militar, Marruecos trata de fomentar los valores de amor a la patria, compañerismo, solidaridad y, al tiempo, ofrecer a los jóvenes la posibilidad de formarse en algun a especialidad técnica. Además, de disponer siempre de una reserva suficiente en caso de conflicto, algo que, por ejemplo, no mocurre en España.

En cuanto a los medios de transporte para facilitar el acceso a los centros designados en regiones sin conexión o alejadas de la red vial o ferroviaria, los reclutas pueden acceder a un sitio web para consultar los horarios y la ubicación de los autobuses gratuitos que se ponen a su disposición para llegar a los centros de selección.

Quienes hayan recibido órdenes de incorporación también podrán viajar a los centros en tren o en autobuses de transporte público, si están disponibles, utilizando los bonos de viaje que se les han entregado junto con la convocatoria.