Se insta a los hogares a dibujar con tiza alrededor de la cama antes de septiembre

Las arañas, al buscar refugio y pareja durante finales del verano y comienzo del otoño, suelen invadir los hogares en busca de un lugar seguro para los meses más fríos. Una técnica sencilla y económica consiste en trazar una línea de tiza alrededor de la cama o en ciertas áreas estratégicas del hogar.

Esto se basa en que estos arácnidos prueban el suelo con sus patas y evitan cruzar superficies que perciben como desagradables o con texturas molestas, como la tiza. De este modo, la línea dibujada actúa como una barrera física y sensorial para mantenerlas alejadas.

La tiza no es tóxica, ni agresiva para las personas ni para las mascotas, y es un recurso al alcance de cualquiera, que puede aplicarse sin complicaciones ni productos químicos. Además, al no matar a los insectos sino repelerlos, se trata de un método respetuoso con el ecosistema doméstico y ambiental.

Para reforzar esta defensa, se aconseja acompañar la tiza con aromas que también incomodan a las arañas, como el aceite de lavanda, cítricos o eucalipto, aplicados en puertas, ventanas y rincones. Mantener una limpieza exhaustiva, especialmente en garajes, sótanos y lugares oscuros, también contribuye a reducir la presencia de estos visitantes no deseados.

Durante el pasado año, la demanda de tizas en Reino Unido se disparó notablemente al popularizarse la técnica entre los hogares que buscan evitar la invasión de arañas de forma natural y económica. La sencillez del método y sus buenos resultados han contribuido a convertirlo en una tendencia que cada vez más personas siguen para disfrutar de un hogar libre de arácnidos en otoño.

Esta técnica promete ser una alternativa atractiva para quienes prefieren evitar el uso de pesticidas y productos químicos en sus viviendas.