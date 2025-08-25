Cómo quitar arañazos de una vitrocerámica: el truco sencillo que la deja como nueva

La vitrocerámica se ha convertido en un elemento indispensable en muchas cocinas por su diseño moderno y facilidad de limpieza. Sin embargo, su superficie de cristal es también muy delicada y propensa a rayarse con el uso diario. Lo que muchos desconocen es que existen trucos comprobados para atenuar esos arañazos y devolverle a la placa un aspecto renovado sin necesidad de recurrir a reparaciones costosas.

Métodos caseros para quitar arañazos de la vitrocerámica

1. Limpieza con solución de amoníaco

El amoníaco diluido es uno de los remedios más eficaces para tratar pequeños arañazos. Basta con mezclar 20 ml de amoníaco en medio litro de agua, humedecer un paño suave y frotar la superficie con movimientos circulares. Puede ser necesario repetir el proceso varias veces hasta notar la mejora.

2. Pasta dentífrica blanca

Un método casero muy popular consiste en aplicar pasta de dientes blanca (no en gel, ni con saborizantes) directamente sobre la zona afectada. Con un paño de microfibra, frota suavemente el arañazo y retira el exceso con un trapo húmedo. El ligero efecto pulidor de la pasta ayuda a disimular las marcas superficiales.

3. Limpiador de metales suave

Para los arañazos más visibles se puede recurrir a un limpiador de metales no abrasivo. Es recomendable probarlo primero en una esquina poco visible para asegurarse de que no dañe la superficie. Después, aplicar con movimientos circulares y retirar con un paño limpio.

Prevención: cómo evitar nuevos arañazos en la vitrocerámica

Mantener la placa en buen estado no depende solo de eliminar los arañazos ya existentes, sino también de prevenirlos:

No arrastrar ollas ni sartenes sobre la superficie.

Utilizar utensilios aptos para vitrocerámica, con bases lisas y limpias.

Esperar a que la placa se enfríe antes de limpiarla para evitar marcas permanentes.

Usar siempre paños suaves y productos específicos para este tipo de cristal.

Un hogar duradero

La vitrocerámica es una superficie delicada, pero con los cuidados adecuados puede conservar su aspecto brillante durante años. Aplicar estos trucos caseros de forma puntual y mantener una limpieza regular son las claves para evitar que los arañazos se conviertan en un problema visible y duradero.