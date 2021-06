Drama en el Dinamarca-Finlandia: Eriksen se desploma y los compañeros rezan por él

Fútbol

Estaba a punto de terminar la primera parte del Dinarmarca - Finlandia y a Eriksen le dieron un balón. No llegó a cogerlo. Se desplomó al suelo sin que pasara nada y la situación se volvió dramática. El futbolista no reaccionaba, rápidamente fueron a atenderlo y llevaron una camilla, pero estaba tumbado en el suelo. Los compañeros, tanto los de Dinamarca como los de Finlandia, se dividían entre los que le rodeaban para que no se grabara nada y los que directamente lloraban. Casi todos rezaban mientras en el propio estadio le hacían una RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Tardaron como diez minutos en sacarlo del césped del Parken Stadium de Copenhague, y lo hizo rodeado de sábanas entre aplausos. La actuación fue muy rápida. El árbitro fue a hablar con los entrenadores y los futbolistas abandonaron el campo. La UEFA suspendió oficialmente el encuentro. Tras ver que el jugador se encuentra estabilizado, se reanuda el choque.

En la Eurocopa, un tal Eriksen acaba de caer desplomado.

Al parecer ha sido trasladado al hospital y parece que le han logrado estabilizar. pic.twitter.com/huo7R2x2ZE — Pablo Lucini (@PabloLucini3) June 12, 2021

En redes sociales la noticia empezó a circular, con algún vídeo, pero rápidamente se bloqueó. Las caras de desolación también se veían en los aficionados, muchos llorando y también abrazándose.

Así abandonó Eriksen el césped

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar. La Real Federación Española de Fútbol mandó un mensaje: “Deseamos mostrar nuestro más sincero apoyo y cariño al futbolista Christian Eriksen y a la Federación Danesa de Fútbol. Estáis en nuestro pensamiento. Todo saldrá bien”.