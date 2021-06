Euro 2020: Inglaterra sólo cumple ante la República Checa (0-1)

Deportes

Inglaterra cumplió con las expectivas y pasa como primera de grupo a los octavos. ¿Pero ha cumplido de verdad con las expectativas? Durante los tres primeros encuentros de la Eurocopa tuvo buenos momentos contra Croacia, fue incapaz frente a una muy ordenada Escocia y en su último choque, frente a la República Checa, volvió a dejar sensaciones contradictorias: si corre, si le pone ritmo, es un equipo que crea peligro; pero si no lo hace, y generalmente no lo hace, es un conjunto al que le cuesta mucho generar fútbol de ataque. No le es sencillo construir, sacar el balón desde atrás, pero lo tiene más claro si llega arriba a la carrera. Con Saka en el equipo titular por la baja preventiva de Mount, el equipo de Southgate llevó peligró con su velocidad. Sin embargo, hizo Sterling el gol pronto, pero después no fue a por el partido. Quizá porque no es tan ágil en ataque como creía, quizá porque la República Checa no le dio espacios ni con el marcador en contra. O quizá porque ganar el partido estaba bien, pero empatarlo tampoco era un drama.

La diferencia era acabar primera o segunda. Es decir, enfrentarse a la segunda del grupo de Alemania, Francia y Portugal o ser segunda y, por tanto, medirse al segundo de grupo de España. El futuro, no nos engañemos, pinta mejor con la segunda opción.

Inglaterra ganó, con más o menos ganas y ahora tiene algunos días para resolver algunos problemas evidentes en su juego, porque se esperaba un equipo feliz y esperanzador y no llega a tanto. En tres encuentros, suma dos goles.

Falta que Kane influya en el juego del equipo de manera más determinante. Es uno de las noticias de esta Eurocopa, aunque frente a la República Checa, al menos en la primera parte, dejó algunas cosas: recibió de espaldas, dio salida a sus compañeros y protagonizó su primer remate a puerta, tras un buen recorte. Se lo sacó con la mano el portero rival, No fue gol, pero sirvió para comprobar que Kane está aquí.

Sin los goles del aún delantero del Tottenham, tuvo que ser de nuevo Sterling el que marcara con un remate de cabeza. El delantero del Manchester City es uno de los más felices de la Eurocopa. Está marcando en Wembley, un estadio a muy pocos metros de donde creció. Juega feliz, como quien está en casa y se le nota. Entre su instinto, la velocidad de Saka y los detalles de Grealish le dio a Inglaterra para superar a la República Checa en los primeros minutos del partido. Está el mundo del futbol esperando a Grealish, con sus medias bajadas y ese extraño caminar con el que esconde siempre la pelota. No fue decisivo ni regular, pero ahí algo en su actitud, en su toque (dio el gol) que delata a un futbolista especial.

Inglaterra se fue conformando según pasaban los minutos, sin prisa por demostrar nada más ni por llegar al área contraria. La República Checa tuvo un par de momentos, ocasiones aisladas, pero que preocuparon un poco a los ingleses y les hizo tomarse el choque con tranquilidad.

El partido fue decayendo. Inglaterra había cumplido y a la República Checa le bastaba ya con clasificarse a los octavos como tercera de grupo.