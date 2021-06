“Se va Morata y gol...”: el vídeo que recoge lo que ocurre cuando cambian al delantero arrasa en redes

Fútbol

Está claro que no corren buenos tiempos para Álvaro Morata. Después de ser duramente criticado por los seguidores y seguidoras de la Roja en los dos primeros partidos de la Eurocopa, el delantero de la Juventus ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras fallar un penalti que podría haber adelantado a la selección española frente a Eslovaquia en un partido fundamental para la clasificación de los de Luis Enrique para la siguiente fase del torneo. Y es que parece que el gol no está de su lado en este torneo.

“Lo inexplicable, sucede. Se va Morata, gol”

Tras ser incapaz de aportar ese toque diferencial que permitiera al equipo poner tierra de por medio ante una Eslovaquia considerablemente inferior, Luis Enrique decidía cambiar al delantero español de la Juventus en el minuto 66 para dar entrada al extremo del Manchester City Ferrán Torres. Y lo que pasó en ese momento está reventando Twitter. Y es que el del City solo necesitó unos segundos para marcar.

A pesar de haberlo intentado durante 66 minutos, Morata se marchaba a los vestuarios cabizbajo lamentando las ocasiones desperdiciadas durante el encuentro. Así lo demuestra un vídeo captado por una aficionada, que pasa de retratar la tristeza de Álvaro Morata a la alegría de Ferrán Torres después de que el segundo marcara un precioso gol que permitía al combinado nacional sentenciar el encuentro: “Lo inexplicable, sucede. Se va Morata, gol”.

Lo inexplicable, sucede.

Se va Morata, gol. pic.twitter.com/kZi4WTQaQQ — Miss Gutiérrez (@Hijadeguti) June 23, 2021

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar y el vídeo cuenta con casi dos millones de reproducciones, más de 60.000 “Me gusta”, casi 12.000 “retweets” y más de 600 comentarios, entre ellos el del popular “streamer” vasco Ibai Llanos que no daba crédito a lo que mostraban las imágenes. “Este vídeo no puede ser real a mi no me jodas”, escribía en su perfil oficial de Twitter.