Pegadores contra el mundo

Fútbol

Cristiano y Lukaku tienen algo de esos grandes pegadores de la historia del boxeo que no necesitaban mucho para poner al rival a dormir con un solo golpe. Les bastaba un segundo para cazar un directo ganador, independientemente de cómo estuviese la pelea en ese momento, lo mismo que les sucede a estos delanteros que hoy se enfrentan en La Cartuja. Porque chocan Bélgica y Portugal por un puesto en cuartos y eso implica un duelo directo entre estos dos «púgiles» de vidas paralelas en cuanto a vivir del gol. A respirar incluso, acostumbrados a marcar y marcar cada vez que alguien pone en duda su nivel o señala a otro como mejor que ellos.

«Me gustaría tener su regate y su forma de golpear el balón, pero a él le gustaría tener mi potencia y mi puntería», lanzaba el belga al modo de esas ceremonias previas a los combates en las que los contendientes se pesan y se lanzan bravuconadas nariz con nariz. Aquí hay más admiración que otra cosa por parte de Lukaku, que ha reconocido que tener a CR7 en el Calcio como competencia directa le ha servido para progresar. «Sus números son impresionantes. Si hay alguien que puede lograr esas cifras es Cristiano, sólo puedo felicitarlo», aseguraba el jugador del Inter sobre el máximo anotador de esta Eurocopa.

Cinco goles lleva ya Ronaldo, que ha igualado con su doblete ante Francia el récord de Ali Daei, que era hasta ahora el futbolista con más tantos anotados con una selección (109). Es una de las plusmarcas que persigue el portugués, siempre buscando algo para mantener la motivación. Algo parecido le sucede a Lukaku, inspirado estos días por el documental «The last Dance». «Cuando vi cómo Jordan se motivaba a sí mismo, pensé ’'no estoy solo’'». Igual que el 23 de los Bulls, y como Ronaldo, el belga utiliza las críticas para ser mejor. «No estoy diciendo que sea Jordan, pero todos necesitamos algo para ir más allá. Mi primera reacción cuando alguien me critica o dice que otro es mejor que yo es irme a entrenar y demostrar lo que puedo hacer», reconocía antes de viajar a Sevilla para los octavos de final de la Eurocopa. Bélgica y Portugal escenifican uno de los duelos más atractivos de esta ronda, en el que se cruzan el vigente campeón y uno de los aspirantes más serios. Roberto Martínez admite que no ideará un plan específico anti-Ronaldo. «Si te centras en un jugador te pueden hacer daño otros. Portugal tiene más de una amenaza en su ataque», explicaba el seleccionador belga, convencido de que este Cristiano más veterano es igual de peligroso. «Cuando te haces más mayor te adaptas, te haces un poco más clínico en las acciones. Sabe cómo usar el espacio, penetra desde diferentes áreas y es una amenaza aérea increíble», comentaba sobre el portugués, que a los 35 años sigue buscando récords. Lukaku sólo tiene 28 y se mira en el espejo del luso. «Es increíble lo que hace a esa edad y que haya quien lo critique todavía, ¿por qué no puedo llegar yo a ese nivel o lo más cerca posible?», se pregunta. Segundos fuera.