Kane se una a la fiesta de Inglaterra, que elimina a Ucrania y apunta alto en la Eurocopa

Fútbol

Inglaterra se fue de su casa por un día, disputó los cuartos de final de la Eurocopa en Roma, pero pasó la prueba con las mismas armas que en sus partidos anteriores... Y con una más, la que quizá se esperaba que fuera la más letal y que ha tardado en aparecer. En todas las previas de la competición se señalaba a Harry Kane como la estrella del equipo inglés, pero en la primera fase le costó aparecer e incluso la prensa inglesa la tomaba con él, que dónde estaba el máximo goleador de la Premier. Sterling era el hombre. A Kane ya se le vio en los octavos ante Alemania con el segundo tanto, en el minuto 86, que al final sirvió de alivio y poco más. Pero contra Ucrania llegó definitivamente para desatarse y unirse a la fiesta de Inglaterra.

El atacante del Tottenham, deseado por muchos de los grandes de Europa, es mucho más que un nueve, pero lo que se le pide son goles, por mucho que tenga buena pierna para el pase. Y goles precisamente no es lo que le falta, ni intuición en el área para saber dónde colocarse. Es un nueve clásico, pero versión 2.0. Shevchenko tenía un partido en mente: estar juntos con la defensa de cinco, bien cerrados, aguantando el 0-0 para jugar con la paciencia de su rival. Pero en cuatro minutos todo eso se vino abajo porque Sterling y Kane por fin se encontraron. El jugador del Manchester City hizo la jugada y vio el hueco por el que meter el balón al atacante, que se lanzó para rematar con la puntera. Fue un gran recurso de delantero.

Y así se escribió el final del plan de Ucrania. ¿Qué hacer a partir de ahí? Irse al ataque a lo loco no estaba en el guion y seguir defendiendo, ¿para qué? Inglaterra estuvo muy cómoda a partir de ahí, animada por las acciones de Sterling y Sancho, que fue la sorpresa en el once titular, y sin arriesgar tampoco demasiado porque es un equipo muy pragmático. Tiene futbolistas muy buenos, pero tampoco está siendo el más vistoso de la competición, aunque quizá sí el que más miedo da.

A Ucrania sólo le animaba que a sólo un gol no estaba tan lejos, pero ese uno no tardó en multiplicarse. Porque aparte de juego, lo que también tiene el conjunto de Southgate es potencial a balón parado. Esa es una de las características históricas que no ha perdido y que supo explotar ayer para destrozar a su oponente en apenas un instante con el segundo de Kane, el de Maguire y el de Henderson, cuando apenas llevaba un minuto sobre el césped del Olímpico de la capital italiana.

Ucrania estaba siendo una de las sorpresas de la competición, pero prácticamente se despide sin decir ni «mu». A Inglaterra apenas le hizo cosquillas. Yarmolenko, su futbolista más destacado, estuvo más preocupado de protegerse y ayudar atrás que de crear peligro. Por no ver, no vio ni tarjetas amarillas el conjunto «amarillo», ni con el partido en plena ebullición ni en una segunda mitad en la que el dominio lo siguió teniendo siempre el mismo equipo. Le sobró más de media hora al duelo de cuartos. Uno ya tenía bastante y el otro esperó a que pasaran los minutos sin dejarse notar mucho, no sea que encajaran otro. Southgate pudo hasta dar descanso a sus mejores hombres, pero sólo para presumir de lo que tiene. Porque si se va Sterling y entra Rashford tampoco está tan mal. O si el lateral que entra de refresco es el atlético Trippier es para estar tranquilo.

Inglaterra volverá a Londres para disputar las semifinales contra Dinamarca y, si ganan, la final contra Italia o España. Puede romper con 55 años de sequía. En 1966 conquistaron el último y único título, el Mundial en el que eran locales. La Eurocopa nunca la han ganando.

0 - Ucrania: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov (Tsygankov, 36′), Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk (Makarenko, 64′), Shaparenko, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

4 - Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw (Trippier, 65′); Phillips (Bellingham, 65′), Rice (Henderson, 57′); Sancho, Mount, Sterling (Rashford, 65′); Kane (Calvert-Lewin, 73′).

Goles: 0-1 (4′): Kane. 0-2 (47′): Maguire. 0-3 (49′): Kane. 0-4 (63′): Henderson.

Árbitro: Felix Brych (ALE). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa disputado en el estadio Olímpico de Roma ante cerca de 11.880 espectadores.