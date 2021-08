Piqué arranca la campaña arbitral contra el Real Madrid, en el estreno de su canal de Twitch con Ibai Llanos

Fútbol

Gerard Piqué estrenó su canal de Twitch después del partido contra la Real Sociedad que supuso el debut en LaLiga del FC Barcelona con una victoria relativamente cómoda por 4-2. Para dar el salto a una de las plataformas más de moda del mundo online, el central tuvo un guía de lujo, Ibai Llanos, con el que también mantuvo una charla en la que no faltó la polémica.

Ya estamos en directo! https://t.co/DAY6L1tEVe — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 15, 2021

Y es que el central sacó una vez más a relucir su antimadridismo e comenzó su particular campaña arbitral contra el Real Madrid. En la charla, el defensa catalán se quejó de las decisiones arbitrales, especialmente en el criterio para señalar las manos, donde las normas siguen sin estar claras y los criterios son controvertidos: “No hay una línea igual para todos. Ayer vimos una mano en el área del Real Madrid que no pitó y hoy vimos otra muy parecida en el área del Atleti que sí pitó”.

Piqué en Twitch:



“Los árbitros hacen sonar sus silbatos según el equipo de juego. Ayer vimos una mano en el área del Real Madrid que no pitó y hoy vimos otra muy parecida en el área del Atleti que sí pitó”



3 (THREE) (TROIS) penaltis nos pitaron en la 20/21 ¿Habrá sanción? Nati — Røsęll (@Rosell___) August 16, 2021

Al Madrid siempre le perjudican

Ibai le advirtió que sus quejas de los árbitros podían ser sancionables a lo que el blaugrana respondió con ironía y dijo que al Real Madrid siempre le perjudican y que esperaba que la Liga no le sancionara porque le hacían “un roto”.

Incluso se refirió a los polémicos audios filtrados de Florentino Pérez. Según Piqué, «se comentan por sí solos», pero le dejó un recadito: “No te juntes mucho con los del Madrid que “luego salen los audios”.

“No me jodas que juego por cuatro duros”

Piqué, que consiguió reunir tras la pantalla a una considerable audiencia, mostró su cara más gamberra y no eludió ningún tema. Ni siquiera el más controvertido: los sueldos de los futbolistas culés, que se han tenido que bajar el salario para asegurar la viabilidad del equipo.

"Estoy jugando por cuatro duros...", la broma de Piqué con @IbaiLlanos sobre los ajustes económicos del Barcelona... 🤣🤣 pic.twitter.com/5Rr7jwEzYV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2021

Sobre este tema, Piqué, vaciló un rato a Ibai Llanos pero en realidad fue el “streamer” el que quiso reírse del futbolista al decirle que no se quejara porque era millonario. Y la respuesta del central no se hizo esperar. «No me jodas, Ibai. Si juego por cuatro duros», ironizó.

Bartoméu nos engañó

El central tampoco se cortó al hablar de Bartoméu y Laporta: «Tengo más feeling con Laporta que con Bartomeu. Varios jugadores nos sentimos engañados por Bartomeu. Con Joan hay más trato. Está poniendo orden, vuelven a existir unas jerarquías que en el pasado faltaron».

¿Nuevo proyecto con Ibai?

El blaugrana que ha demostrado de sobra su buen ojo para los negocios dejó entrever un nuevo proyecto con Ibai y habló de su faceta como empresario. No hago las cosas por dinero. La mentalidad es hacer las cosas bien y que sea un pelotazo. Se invierte para no perder dinero y a partir de ahí, lo que salga. Lo de la Copa América fue un ejemplo”, dijo. Y a tenor de eso también desveló una sorpresa: “Tenemos una muy grande montada con Ibai en relación a un equipo”.

Sus famosos selfies

El central blaugrana también desveló el misterio de sus “selfies” que han dado tanto que hablar este verano. “Hay un punto en mi vida que, a veces, me aburro”, comenzó reconociendo sobre el motivo por el que desde hace varias semanas únicamente publica ‘selfies’ en su Instagram. “Nunca he sido muy de Instagram. El otro día, hablando con un compañero, que no voy a decir quién es, me comentó no sé qué del ‘engagement’ y empecé a hacerme ‘selfies’ por aburrimiento y cachondeo”, reconoció.

Por último, Piqué no desaprovechó la oportunidad para referirse de nuevo a la batalla entre el periodismo y los streamers. “Los dos mundos pueden convivir. Seguro que la prensa escrita y la radio va a seguir funcionando porque hay gente muy buena. En Twitch quieren conocernos de otra manera”.