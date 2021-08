El vídeo más tierno de Piqué, con 5 años, y Koeman que te sorprenderá: “Hace 30 años...”

Fútbol

Gerard Piqué ejerció de capitán en la primera jornada de LaLiga, que supuso también el primer partido oficial desde la marcha de Leo Messi al París Saint- Germain. Tras el duelo, que acabó 4-2 a favor del Barça, Ronald Koeman destacó el rendimiento de sus jugadores y elogió en particular a Gerard Piqué. “El año pasado ya era un líder de este equipo. Físicamente está mejor este año. Su actitud ha sido ejemplar para todos los culés”, afirmó el técnico holandés.

Poco después´, el central culé abrió el cajón de los recuerdos y lanzó un guiño a su entrenador. El central recurrió a las redes sociales para compartir un vídeo en el que aparece un piqué de apenas cinco años pidiéndole un autógrafo a Ronald Koeman en su etapa de jugador. Una tierna imagen que ha conquistado de inmediato a la redes donde rápidamente se ha vuelto viral.

“Hace casi 30 años... @RonaldKoeman”, escribió el futbolista catalán junto a las tiernas instantáneas, que precisamente fueron tomadas frente a la playa de la Concha de San Sebastián en el año 1992.

Como era de esperar, las imágenes han ‘arrasado’ en las redes sociales. En tan solo unas horas, han acumulado más de 1.500.000 de reproducciones, 120.000 ‘me gustas’ y más de 13.000 ‘retuits’.

Ovacionado en el Camp Nou

Piqué fue aclamado ayer por el público del Camp Nou, que regresó tras la pandemia (algo más de 20.000 aficionados en las gradas), en el minuto 3, y un rato después marcó de cabeza el primer tanto ante la Real Sociedad, en un partido que terminó 4-2. Los aplausos fueron debidos a que el sábado el club barcelonista hizo oficial en un comunicado que gracias a que Piqué se había bajado el sueldo, se había podido inscribir a Eric García y Memphis Depay, dos de los fichajes, en LaLiga, pues así de delicada es la situación económica que atraviesa el club.

El segundo capitán azulgrana puso un matiz a todo el asunto, en los micrófonos de Movistar. “Para mí significa mucho el cariño del público. He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido prácticamente siempre aquí. El gesto es el que tocaba y el resto de capitanes también están plenamente dispuestos a ajustarse su salario. Yo he sido el primero en hacerlo por un tema de tiempos, pero el club les ha pedido un esfuerzo y lo van a hacer”, aseguró Gerard.