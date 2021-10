“Bochornoso”, el polémico penalti a Ansu Fati en el Barcelona-Valencia

Fútbol

El Barcelona ha dado la vuelta al marcador en su partido de LaLiga contra el Valencia gracias a Ansu Fati, que marcó un golazo para empatar el de Gayá y que después sufrió un penalti, que terminó marcando Memphis de un trallazo.

El penalti ha sido extraño: Ansu Fati va rematar muy cerca de la portería tras una gran jugada del Barcelona, cuando es arrollado por el rival. Pero en algunas tomas de la televisión parece que el defensa del Valencia toca la pelota. Gil Manzano no ha dudado, ha señalado penalti y no ha considerado necesario irse a la pantalla del VAR a verlo. El ex jugador del Valencia, Ricardo Arias, ha sido muy duro en el descanso en Movistar: “Estoy sorprendido y molesto. No entiendo como una decisión tan importante en el partido no se revise. Se ve claramente que Gayà toca el balón y lo que se pita es el movimiento del delantero. No entiendo como se toman unas decisiones en otros partidos y en este no”. Y ha insistido: “No le hace falta al Barça que le regalen estas cosas para ganar partidos”.

Y el var donde está? pic.twitter.com/A0fzuAc3rb — iker (@joselunazi__) October 17, 2021

Eso ha provocado muchas críticas: “GIL MANZANO pegando en Barcelona el MANGAZO de la liga!!!!! La vergüenza no tiene límites para esta gente!!!!”, ha escrito Alfredo Duro. Otros periodistas también han criticado la decisión.

GIL MANZANO pegando en Barcelona el MANGAZO de la liga!!!!! La vergüenza no tiene límites para esta gente!!!! — Alfredo Duro (@alfredoduro1) October 17, 2021

Vaya penalti 🤣🤣🤣 Caretas fuera!! — Nacho Peña (@NachitoTV) October 17, 2021