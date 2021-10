Piqué revela que una estrella del Real Madrid “lo tenía hecho” con el Barça

Fútbol

A solo seis días del primer gran clásico Gerard Piqué calentó el ambiente con una bomba sobre una de las figuras del Real Madrid. El capitán blaugrana ha provocado un gran revuelo en redes sociales al revelar en charla con Ibai por Twitch que Barcelona tuvo todo arreglado para contratar a Vinicius y que Real Madrid se lo llevó a último momento poniendo más dinero sobre la mesa.

“Vinicius tiene mucho talento (…) ¿Tú sabes que Vinicius estuvo a punto de llegar al Barca? Le ofrecieron el doble. Yo hablé con Vinicius personalmente antes de ir a Madrid y en la llamada el tío me reconoció que estaba hecho con el Barça”, disparó el defensor.

Piqué ha explicado en una charla con @IbaiLlanos que, antes de fichar por el Real Madrid, Vinicius le dijo por teléfono que lo tenía hecho con el Barça pic.twitter.com/O9QHFT6cyX — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) October 18, 2021

Ibai no dudó en responderle. “Pues no te salió muy bien la charla, no intentes dinamitar antes del clásico. Vinicius es más madridista que Raúl, luego saldrá a desmentirlo y te la comerás con patatas”, aseguró el streamer, fanático del Merengue.

“Que salga, a ver si es verdad, y si sale, pues le vamos a rebatir, pero estaba hecho”, redobló la apuesta el baluarte catalán, quien agregó: “Al final le ofrecieron el doble, lo de siempre”.

El brasileño de 21 años pasó de Flamengo a Real Madrid en 2018 a cambio de 40 millones de euros, una apuesta del Merengue para acaparar su talento. En esta temporada comenzó a dar los esperados frutos en el equipo de Carlo Ancelotti, aunque aún no logra convencer a Tite en la selección de Brasil. Si como contó Piqué, hubiese aceptado sumarse al Barcelona, habría tenido la oportunidad de compartir el terreno de juego con Lionel Messi.

Su “amistad con Arbeloa”

Durante la charla en Twitch, el defensa blaugrana también se refirió a su relación con Arbeloa con quien mantuvo durante años una intensa guerra en Twitter. Ellos mismos reconocieron en más de una ocasión que su relación no era precisamente la mejor, aunque coincidieran en las convocatorias de la Selección Española. Esto mismo lo matizó el central del Barça durante una charla con Ibai Llanos.

“No fuimos amigos nunca, éramos conocidos. ¿Qué quieres que diga, que soy amigo de quién no soy amigo? La realidad es que éramos conocidos”, matizó el futbolista ‘culé’.

Polémica fiesta

Otra de los secretos jugosos que el central quiso revelar en la charla fue el referente al 2-6 de 2009 en el Bernabéu. El central no dudó en soltar otra bomba: “Hubo un jugador del Madrid que salió de fiesta esa noche”, contó el catalán. “Hay una anécdota muy buena del un jugador del Madrid del día de 2-6 pero no la voy a decir. Hubo uno del Barça que salió y se lo encontró”, explicó. Pese a no desvelar la identidad del futbolista, aseguró que “no va a sorprender”.

Por último Piqué se refirió a su último y exitoso proyecto con Ibai: el Mundial de Globos y lanzó una “propuesta” a Florentino Pérez. “Si me llama y me deja el Nuevo Bernabéu gratis, el próximo lo hacemos en Madrid”, sentenció.