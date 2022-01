Las palabras de Xavi sobre LaLiga adulterada que indignan al madridismo

Durante las primeras y terribles olas del coronavirus LaLiga fue un ejemplo a seguir. Después del confinamiento, se volvió a disputar el campeonato porque no hacerlo era un suicidio económico y se acabó sin percances. También se jugó la temporada pasada sin que el covid fuese más que una molestia. Pero ha sido ahora, con omicron desatado, cuando el fútbol, como el resto de la sociedad española y mundial, se ha visto afectado de lleno. No se puede escapar porque contagia como nunca, aunque no mata como antes. Muchos de los casos, en una sociedad casi toda vacunada, son leves y van de resfriados a catarros. El problema es la multitud de enfermos. «Estamos en una situación límite porque tenemos entre 17 o 18 bajas», aseguró ayer Xavi Hernández, que vive de urgencia en urgencia en el Barcelona. Sin Champions, en el 2022 sólo le queda como reto ser competitivo en LaLiga y subir puestos.

Para eso, el Barcelona ha fichado, aunque aún no puede jugar a Ferran Torres y para eso, el entrenador catalán quiere tener disponibles a muchos de sus hombres, lo que no va a suceder. «Creo que era el momento adecuado para suspender el partido», insistía Xavi y aseguraba que era un asunto grave: «Adultera la competición. Se suspendió un partido en el que el Sevilla tenía tres sudamericanos fuera, y nosotros uno. Es mi opinión y es de sentido común. Parece ser que las reglas son duras y que tendremos que competir. El Mallorca parece que está en una situación parecida a la nuestra. Pero en el baloncesto se suspende el Clásico. No tiene sentido jugar. La situación es caótica. El partido se debería haber suspendido pero jugaremos con los que seamos para ganar. No entiendo que este partido se juegue. No hay sentido común», decía con palabras muy fuertes.

En el madridismo no han sentado bien sus palabras porque el equipo de Ancelotti jugó en San Mamés con muchas y no hubo quejas. “Es la diferencia entre el @realmadrid y el @FCBarcelona_es. Mi Madrid jugó en San Mamés ante el @AthleticClub con 11 bajas y ganó con grandeza y sin quejarse de nada. Xavi: “Hay que suspender el partido, esto adultera la competición””, escribía Tomás Roncero.

Claro Javi. Ese sentido común que brillaba por su ausencia antes del Athletic-Real Madrid. A callar y a jugar. LLOROS, NO. https://t.co/HnA5xCWee9 — Maria GMC (@tildegm) January 1, 2022

Luis García, entrenador del Mallorca, ya había contestado a Xavi antes de que el entrenador estallase: «Estoy flipando con la que se está montando con las del Barça por las que tiene por lesión, no por los de covid. Me ha sorprendido mucho. No hablo de las que son por salud, sino de la importancia que se le está dando a las bajas. Somos el equipo con más bajas todo el año y aquí no nos hemos quejado», aseguraba el técnico el 31 de diciembre.

Porque el mal no es sólo del Barcelona, aunque sí es el que más ruido está haciendo para intentar no jugar o quién sabe si para poner una excusa si el choque de esta noche no sale como quiere Xavi. El Rayo, que juega en el campo del Atlético de Madrid, volvió de las vacaciones con sólo ocho jugadores disponibles en el los entrenamientos. La última sesión la hicieron con quince. Hay diez futbolistas que están de baja. «No me corresponde decidir acerca de aplazar o no partidos. Se decide jugar y tenemos que adaptarnos. Los que estemos para jugar y listo. Hay ligas que han decidido unas cosas y a nosotros nos toca acatar esas decisiones. No merece la pena dar la opinión, todos tendremos una distinta», aseguró ayer Iraola, el entrenador rayista. «Le corresponde a LaLiga y sabrán qué es mejor. No es algo que solo afecta al fútbol y nunca es fácil tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que adaptarnos y tratar de competir».

Las bajas afectan a todos, también a los árbitros y Cuadra Fernández no podrá arbitrar el Cádiz-Sevilla de mañana y su puesto lo ocupará Alberola Rojas. No se libra nadie: «Todos los equipos estamos teniendo muchísimos positivos. ¿Aplazar la jornada? Habría que valorarlo, no sé hasta qué punto. Se aplazaron partidos por bajas de jugadores que estaban con su selección Conmebol y ahora hay 100 positivos en LaLiga. Igual habría que tomar otra medida. Nosotros no podemos tomar decisiones, sino preparar el partido», decía Francisco, entrenador del Elche.

En el Real Madrid, por ejemplo, el brote de omicron al final sólo va a impedir que estén Jovic y Vinicius. Más que las bajas, lo que importa es el modo o el humor con el que se enfrentan a las ausencias mientras buscan el doble negativo de sus jugadores o entrenadores para que puedan estar en los choques de hoy y mañana.