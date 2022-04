El recordado tuit de Piqué tras conocerse el dinero que se lleva de la Federación

Gerard Piqué vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol, pero como pasa últimamente más por lo que sucede lejos del campo que por lo que hace en el terreno de juego. El Confidencial ha sacado a la luz las conversaciones que tuvo con Rubiales y el dinero que se llevó para sacar la Supercopa de España y llevársela a Arabia Saudí. Así, sacaba tajada para su empresa, sin mirar si eso podía afectar a los aficionados españoles o sin dar muchas vueltas a qué tipo de régimen es Arabia Saudí. Los negocios son los negocios.

Sin embargo, cuando el Real Madrid, su Barcelona, la Juve y otros equipos europeos dieron un paso adelante para formar la Superliga, Piqué fue uno de los pocos futbolistas que decidió mostrar su rechazo a esa nueva competición. Así escribió en las redes sociales. “El fútbol pertenece a los fans. Hoy más que nunca”.

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

Después, en una entrevista con Valdano argumentó esa frase: “Si lo miro globalmente, no es positivo a largo plazo para el mundo del fútbol. Que se junten las grandes marcas para competir ellos más los invitados me parece que es un proyecto en el que los números no cuadrarán. Hablan de diez billones de ingresos, tres veces más que la Champions para una competición en la que ya compiten los grandes y que se arreglaría quitando a los pequeños. Ese cambio es imposible porque el mercado no da”, aseguraba.

“Pasarán los años y como detrás de esto hay fondos de inversión que han proyectado unos beneficios, cuando vean que no es sostenible, se forzará a estos equipos a salir de las Ligas nacionales y jugar los fines de semana”, seguía el futbolista. “La Superliga se quedará con los ingresos de las ligas nacionales y ahí es donde saldrían los números, pero a cambio destrozas el sistema. ¿Queremos que el Sevilla, el Leicester, el Valencia el Nápoles o el Everton desaparezcan? esos clubes tenderán a valer cero. La gente tiene que saber a dónde vamos. Hay cosas positivas y puede que el modelo actual no sea el correcto, los clubes deberían de tener más poder de decisión en las Ligas y en la UEFA, pero no se puede romper con el ecosistema porque pasamos de 4.000 jugadores en ligas de élite a que sólo queden 400″. insistía.

Pero lo mejor era su crítica al capitalismo: “Hay demasiadas competiciones, la vaca ya no da más. Esto es capitalismo puro y duro hay que buscar el equilibrio”.