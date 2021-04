Ceferin se reunió con Piqué y Laporta antes de anunciarse la Superliga

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se habría reunido hace mes y medio con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué y con el presidente del club, Joan Laporta, según informó RAC1. Ceferin y Piqué comieron en un conocido restaurante de Barcelona y Laporta se unió a los postres.

Piqué se habría interesado por el reparto de los derechos de televisión y por el funcionamiento de la Liga de Campeones y demás competiciones que organiza la UEFA. Este interés de Piqué, que es propietario del Andorra, de Segunda B, estaría motivado, según esas informaciones, por la intención del futbolista de intentar mejorar la gestión de sus negocios.

Esta reunión entre Ceferin, Piqué y Laporta se produjo semanas antes de que se anunciara el proyecto de la Superliga por parte de 12 clubes, entre los que estaba el Barcelona.

Durante la campaña electoral a la presidencia del Barcelona, Laporta declaró en la Cadena COPE que estaba en contra de la Superliga, pero el Barcelona, ya con Laporta como presidente, sí confirmó su participación en este proyecto. “Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol. Es una cuestión sólo de dinero. Estoy más por eso de que no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero te vas a cargar el negocio, lo que es el fútbol, lo que son las esencias del fútbol, este deporte tan bonito que sirve para que una comunidad esté orgullosa de su equipo, para que haya unas relaciones muy bonitas... Yo creo que la Superliga se lo podría cargar. Yo creo que hay soluciones alternativas, como podría ser por ejemplo un Supermundial de clubes cada dos años. hoy por hoy no lo tengo estudiado a fondo, pero me inclino más por esta opción que no por la Superliga”, dijo Laporta en la COPE.

Una vez que se anunció la intención de poner en marcha el proyecto de la Superliga, Laporta defendió la necesidad de que esta competición saliera adelante. “Es absolutamente necesario que los clubes grandes de alguna manera tengamos la capacidad de decir la nuestra en el reparto de los ingresos y esto debe ir acompañado de una competición atractiva deportivamente y basada en los méritos deportivos”, declaró en TV3. El presidente del Barcelona sí dejó claro que la participación en la Superliga tendría que ser aprobada por los socios.

Posteriormente, The New York Times publicó que un chivatazo del propio Laporta a Javier Tebas, presidente de LaLiga, habría hecho caer la Superliga. Según el diario estadounidense, Tebas comió con Laporta para darle la bienvenida a LaLiga Santander tras ganar las últimas elecciones en el Barcelona. En ella, Laporta le habría contado la hoja de ruta que los clubes fundadores de la Superliga llevarían en los próximos días.

Laporta le habría revelado que el Barcelona estaba muy cerca de firmar un acuerdo con otros 11 clubes para unirse a la Superliga. Josep María Bartomeu anunció en su despedida como presidente culé la unión de la entidad azulgrana con esta Superliga europea, así que no era ninguna novedad. Laporta habría advertido al presidente de LaLiga de que seis clubes ya se habían comprometido oficialmente con el proyecto y que otros tantos habían recibido un ultimátum hasta el final de la semana para confirmar su entrada a la nueva Superliga europea

Fue entonces cuando el presidente de LaLiga, según el The New York Times, avisó a Aleksander Ceferin de los planes de los grandes clubes europeos y el presidente de la UEFA se puso a trabajar para impedir que la Superliga saliera adelante.