Xavi, tras el triunfo del Real Madrid: “Sales de España y todos hablan del Barça de Guardiola y de Messi”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, defendió el estilo del conjunto azulgrana en la víspera de la visita al Benito Villamarín, donde intentará lograr una victoria ante el Betis que lo clasificaría matemáticamente para la próxima Liga de Campeones.

“Tardaríamos años en ganar de otra manera. Lo que tengo claro es que jugando con este modelo de juego se han conseguido cinco Champions, muchos títulos de Liga y el reconocimiento mundial. Sales fuera de España y todos se acuerdan del Barça de Guardiola y de Messi. Se acuerdan de cómo se jugó, más que de lo que ganamos. Yo no tengo ninguna duda. Es esta la vía. En el Barça no hay otra”, manifestó.

Xavi señaló que el ADN del Real Madrid es “la fe, el creérselo” y que así son capaces de remontar cualquier partido. “Pero a nosotros nos costaría más”, reconoció el técnico catalán, quien dio valor al 0-4 logrado en el Bernabéu esta temporada.

"La diferencia entre los rivales del Madrid en la Champions y nosotros es que nosotros les rematamos cuando tuvimos la oportunidad. Porque la historia dice que al Madrid no le puedes perdonar la vida, porque acaba ganando el partido", recordó.

Aquel 0-4, según Xavi, debe marcar cómo el equipo ha de jugar "en el futuro" y volvió a insistir en "lo importante que es marcar el primer gol en el fútbol actual". También ante el Betis.

“Mañana tenemos un partido vital, podemos certificar nuestra clasificación para Champions y debemos ir a por todas”, recordó el preparador egarense, quien espera “un rival con mucha confianza tras el título de Copa” y una afición que estará “de celebración”.

El entrenador del Barcelona confirmó además que, en el Villamarín, su equipo hará el pasillo de campeón al Betis. “Para nosotros es una señal de respeto y deportividad. Si enseñamos a los aficionados y a los niños que no hay deportividad en el fútbol, cometeríamos un error. En su día, como jugador hice el pasillo al Real Madrid y no tuve ningún problema”, manifestó. Ante el conjunto andaluz, Xavi no podrá contar con los defensas Gerard Piqué y Sergiño Dest ni los centrocampista Sergi Roberto, Nico González y Pedri González, que siguen lesionados. Y tiene la duda del portero Marc-André ter Stegen.

El pasillo al campeón

