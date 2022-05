Eto’o tuvo que borrar su felicitación al Real Madrid tras el aluvión de críticas en redes: “¡Vendido!”

La remontada épica del Real Madrid ante el Manchester City ha provocado un sin fin de reacciones en el mundo del futbol y muchos se han rendido a la grandeza del club blanco. Una de las felicitaciones que sorprendió ayer fue la del ex futbolista camerunés, ahora presidente de la federación de fútbol de su país, que dedicó unas cariñosas palabras al brillante finalista. Un mensaje que no ha gustado ni a los hinchas del Barça, club en el que alcanzó sus mayores éxitos, ni a muchos madridistas, que todavía mantienen en su memoria los piques que el atacante mantuvo con el Real Madrid cuando jugaba de azulgrana y sus cánticos e insultos.

El camerunés acompañó el mensaje con dos imágenes -una de su etapa en el Madrid y otra de los jugadores blancos celebrando el pase a la final tras eliminar al City- y levantó una gran polvareda entre los aficionados del Barça, que tienen en Eto’o a uno de sus delanteros referentes en las dos últimas décadas. “Bravo @realmadrid, el club donde empezó todo para mí, por su impresionante victoria la pasada noche (the club where it all started for me, on their impressive victory last night 👏🏿👏🏿 #ChampionsLeague)”, escribió en inglés el africano.

La felicitación de Eto'o FOTO: Twitter larazon

El histórico delantero, conocido principalmente por su paso por el Barça, perteneció durante varias temporadas al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Entre la 97/98 y la 99/00 perteneció al equipo blanco aunque estuvo cedido en distintos clubes.

Rata, payaso, vendido

La reacciones a su felicitación no se hicieron esperar. “Borra esta mierda”, “Payaso”, “Vendido”, “Tú eras jugador del Barça” o emoticonos de rata han sido algunas de las desagradables palabras que ha tenido que leer Eto’o en su publicación. “Ni Figo se atrevió a tanto”, “Desde el respeto, deberías publicar eso solo por respeto a los aficionados del Barcelona” o “Noooo Samu”, fueron potros de los comentarios escritos por muchos de sus seguidores que no entendían esta posición.

En vista de la polémica que suscitó su post en Instagram, Eto’o acabó borrándolo horas después.