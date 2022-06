Los “tuits” madridistas que han dado al traste con un fichaje del Barça

El FC Barcelona ha decidido finalmente no incorporar a Elvis Coca en su departamento de ‘scouting formativo’. El club había llegado casi a un acuerdo definitivo con él, pero los polémicos mensajes anti-Barca publicados en su perfil de Twitter han acabado declinando la balanza hacia el ‘no’ de su fichaje.

Polémicos "tuits" de Coca FOTO: Twitter larazon

La idea era que Coca, adjunto en la dirección deportiva del Mirandés, dirigiese la captación de jóvenes para el Barça Atlètic y el resto de categorías del fútbol base azulgrana; un cargo parecido al que había sonado para el Espanyol y el Sabadell. Pero, finalmente el club ha dado marcha atrás tras tener constancia de las publicaciones de Coca en redes sociales.

Uno de los polémicos mensajes de Elvis Coca FOTO: Twitter larazon

El diario Sport ha recuperado algunos de los polémicos mensajes de Elvis Coca, que ha eliminado su cuenta de Twitter, escribió o retuiteó: “Como me gustaría ver a Luis Suárez en el Real Madrid. Eres muy bueno!!!”, “Arbeloa, Grande sección de baloncesto Real Madrid!!! Grande Pablo Laso !!!, Grande Berserkers!!! HALA MADRID!!!”, “Basta ya de tantas ayudas. Las que nos quita Rajoy se las dan a Barça. Lamentable” o “El juego del Barca es la polla, no sirve de nada tenerla si no la metes”.

1/7 Hosti tú....un bon amic m'ha inundat el telèfon amb captures (borrades) dl twitter dl flamant nou fitxatge merengue i fatxa, pel futbol base dl Barça. Ja veureu com.els #PalmerosFCB i #AmargatsFCB callaran mentres rebusquen en l'historial.d'altres... 👇👇👇Fil pic.twitter.com/g2s5plmavc — Quim Molins (@qmolins) June 25, 2022

Aunque se dio prisa en cerrar su cuenta su cuenta de Twitter (@elvis_024) en la que, precisamente, no era especialmente cariñoso con el FC Barcelona, las capturas de sus mensajes ya corrían como la pólvora por internet y el club no ha tenido más remedio que dar marcha atrás ante el enfado de sus socios.

El antecedente de Sergi Guardiola

Esta no es la primera vez que el FC Barcelona vive una situación similar. En 2015, el FC Barcelona decidió despedir al delantero Sergi Guardiola apenas cuatro horas después de que el jugador firmará su contrato para jugar en el filial.

[COMUNICADO] El Barça ha decidido rescindir el contrato de Sergi Guardiola. Más información: https://t.co/KhcFU5bGN2 pic.twitter.com/mxUX2NiH20 — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) December 28, 2015

Guardiola, que provenía del Alcorcón, firmó su contrato y el club catalán publicó su fichaje en las redes sociales. El club no contaba con que los hinchas culés registraran los ‘tuits’ del futbolista, que dos años atrás había insultado al FC Barcelona y a Cataluña.

Hala Madrid y pu..Cataluña, fueron los tuits que escribió Guardiola antes de la disputa de un Clásico español el 26 de octubre del 2013 y que fueron rescatados antes de que el futbolista los borrara.

Tras recibir las alertas, los catalanes decidieron que se rescindiera el contrato del futbolista de 24 años. El FC Barcelona publico un comunicado en el que explicaba la rescisión del contrato que había firmado con el jugador Sergi Guardiola tras comprobar que había publicado tuits ofensivos contra el barcelonismo y contra Catalunya.