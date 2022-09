Las mejores reacciones a la nueva (y blanca) camiseta del Barcelona: “Si con esto no ganan la Champions...”

El fútbol ha cambiado tanto, como la sociedad, se ha polarizado de tal modo que resulta complicado preveer la reacción de los aficionados del Barcelona cuando la temporada que viene vean a su equipo jugando de blanco cuando utilicen la segunda equipación. Según ha adelantado el periódico Sport, la Junta Directiva de Laporta ha aprobado ya que la segunda camiseta del Barcelona la temporada que viene se blanca, totalmente blanca, con la publicidad de Spotify. El equipo de Xavi jugó contra el Bayern en la Champions con su segunda camiseta de este año, que es grisacea.

Es una apuesta que no se sabe si es arriesgada o audaz, porque el blanco de la camiseta se identifica con el Real Madrid de forma natural, si bien es cierto que ya el club catalán jugó con la camiseta blanco a finales de los 70 y hay fotos de Johan Cruyff, el ideólogo del Barça moderno, jugando con la camiseta blanca. En realidad, sólo se utilizó en dos partidos europeo y luego ya se dejó de usar. Una de esas camisetas llegó a estar en venta en internet porr 19.000 euros porque podía atraer a coleccionistas de camisetas casi únicas.

Pero ha pasado mucho tiempo de aquello y ahora las posturas son más radicales aunque las apuestas comerciales también. Y en esa tesitura, el Barcelona ha apostado por jugársela comercialmente, romper con todo y apostar por una camiseta que se asocia a su rival más directo e histórico. Según el Sport, la primera camiseta será, sin embargo, mucho más clásica con tres franjas más anchas en la parte frontal, que recuerda a las camisetas más antiguas, quizá para contrarrestar el efecto que pueda causar la camiseta blanca.

El Barcelona con la camiseta blanca FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ha sido una decisión a la dicen que se la ha dado muchas vueltas hasta tomarla, pero que una vez que se ha hecho se va a apostar por ella hasta el final, aprovechando que al hablarse tanto del asunto puede tener un buen recorrido comercial.

Pero lo cierto es que la camiseta blanca choca. “Si tenían en mente usar el blanco hubiese sido en esta camisa con la cruz ya que resalta los colores blaugrana pero una camiseta completa blanca ya no me gustaría mucho”, asegura una aficionado en las redes sociales, acerca de la camiseta blanca con la cruz de San Jorge de la que se habló este curso. “Cada vez se parecen mas al madrid, solo les falta ganar alguna champions de vez en cuando”, asegura otro usuario. Esa es una opinión repetida: “Si con esto no ganan la Champions yo ya no sé”, asegura otro.