La predicción de Edu Aguirre sobre el récord que hará la nueva camiseta blanca del Barcelona

La segunda vestimenta del FC Barcelona está generando mucha polémica debido al color blanco que recuerda al Real Madrid. Pocos culés parecen estar convencidos de que sea una buena idea lucir esta camiseta, pero esto no sería algo novedoso. En la temporada 46/47, el Barça ya jugó de blanco ante el Levante, además de una Copa de Ferias ante el Birmingham City y dos partidos europeos con Johan Cruyff como líder donde llegó a marcar gol. A día de hoy se siguen guardando imágenes de la famosa celebración del holandés con esa elástica que también carecía de publicidad, algo impensable en la actual era moderna.

Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, opinó de manera tajante sobre cómo sería la posible venta de camisetas blancas de cara la próxima campaña: “Va a ser la camiseta menos vendida de la historia del fútbol”. Un comentario que desató multitud de opiniones al respecto tanto entre los colaboradores del programa como en sus propios seguidores. Tertulianos madridistas como Roncero o Guti opinaron que el Barcelona está ganando en gusto.

El Diario Sport realizó un sondeo a la afición blaugrana recopilando así las frases más destacadas sobre la vestimenta: “Cada vez se parecen mas al Madrid, solo les falta ganar alguna Champions de vez en cuando”. “Si con esto no ganan la Champions yo ya no sé”. Hasta que no haya sido anunciado por el club, el deseo de muchos aficionados pasa por buscar una solución con un diseño diferente. Sin embargo, el Diario Sport lo da por hecho. El periódico no informa de una posibilidad, sino de una realidad que ya está totalmente pactada.

Pantalones azules

Otra de las curiosidades sobre esta vestimenta es que estará acompañada por unos pantalones de color azul oscuro. En ningún momento se consideró la posibilidad de que fuesen también blancos. Sin embargo, esta alternativa tampoco parece convencer a los fans del FC Barcelona. El problema no radica en una cuestión de estética, sino en el blanco que siempre se le ha asociado al conjunto madridista. Paradójicamente, el Eintracht eliminó al Barça en cuartos de la Europa League con un desembarco masivo de aficionados alemanes que curiosamente vestían de blanco. Las imágenes fueron tendencia porque, justamente, recordaban al eterno rival.

A raíz de esto, Jota Jordi, tertuliano de El Chiringuito, hizo una comparación: “¿Qué les parecería a los aficionados del Madrid que vistieran con una camiseta del color del Barcelona?”.