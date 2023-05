La Fiscalía investiga ya los insultos a Vinicius como un posible delito de odio

La Fiscalía ha incoado de oficio diligencias de investigación para esclarecer si pudo cometerse un delito de odio con motivo de los insultos a Vinicius en el partido de ayer del Real Madrid contra el Valencia en el estadio de Mestalla.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Público, que apuntan que hasta el momento hasta la Fiscalía de Valencia, que se ha hecho cargo de la investigación, no han llegado la anunciada denuncia del Real Madrid por estos hechos.

"Lo que ha pasado no tiene que pasar", aseguró ayer Carlo Ancelotti tras el encuentro. "Si un estadio grita mono a un jugador algo malo pasa. Él no quería continuar, le he dicho que no es culpa suya", explicó en rueda de prensa el entrenador madridista. "Le he dicho: ‘Tú eres la víctima’".

"Tenemos un problema. No, LaLiga tiene un problema. Hay que parar el partido. Es un estadio que insulta a un jugador, es racismo. Hay que parar el partido, no hay otra manera", se quejó Ancelotti.

En un comunicado, LaLiga aseguró que investigará lo sucedido. "Ante los incidentes ocurridos durante el Valencia CF-Real Madrid CF en el Estadio de Mestalla, Laliga informa que ha solicitado todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido", aseguró en un comunicado. "Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algun delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas", añadió, al mismo tiempo que se comprometió a investigar las imágenes que supuestamente recogen "insultos racistas dirigidos hacia Vinicius Jr en los exteriores del estadio de Mestalla".

Vinicius: un "premio" para los racistas

Vinicius respondió en sus redes sociales. "El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga", escribió el jugador madridista.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, salió al paso de las palabras de Vinicius. "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste", replicó. "Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", le pidió a través de Twitter.

El árbitro del partido, Ricardo de Burgos Bengoetxea, recogió en el acta que un espectador gritó al jugador brasileño "mono, mono", por lo que activó el protocolo de racismo. "En el minuto 73 un espectador desde la grada sur "Mario Kempes" se dirigió al jugador Nº20 del Real Madrid C.F. Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento gritándole: "Mono, mono" por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio", detalló en el acta arbitral.